프리미엄 과일탄산주 ‘GARDEN’, 5성급 호텔 라운지에 공급

프리미엄 과일탄산주 스타트업 LUKE&JAY가 자사 대표 브랜드 ‘GARDEN’을 서울 5성급 호텔 더 플라자 라운지에 단독 공급한다고 밝혔다.기획 단계부터 글로벌 주류·식음료 대기업과의 공동 연구·개발(R&D)로 맛·품질·디자인을 완성한 GARDEN은 해외 미식 박람회에서 이미 차세대 프리미엄 과일탄산주로 호평을 받은 바 있다.현재 더 플라자 호텔에서 라운지 드링크로 제공 중인 GARDEN은 천연 과일 추출물 기반의 ‘Lemon’과 ‘Black Cherry’ 두 가지 라인업으로 구성됐다. 세련된 패키지와 신선한 풍미는 호텔 F&B 담당자와 고객 모두의 관심을 끌고 있으며, 동급 경쟁 제품 대비 평균 10 % 낮은 가격 구조를 구현해 호텔과 유통사의 수익성까지 높였다는 평가다.마케팅실 신재원 이사는 “고객이 기억하는 첫 모금을 완성하겠다는 목표로 세계적 파트너들과 레시피를 개발했다”며 “럭셔리 호텔 라운지를 시작으로 프리미엄 호스피탈리티와 리테일 전반으로 GARDEN 경험을 확장하겠다”고 말했다.LUKE&JAY는 올 3분기 편의점·대형마트 입점을 추진하고 있으며, 미국·일본 시장 진출도 준비 중이다. 또한 팝업스토어 운영 등 브랜드 경험형 마케팅을 강화해 소비자 접점을 넓힌다는 계획이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com