서울 강남구 한 영어유치원. 2025.3.13 사진=연합뉴스
유아 영어학원들이 원생 모집 시 입학시험을 치르게 하는 이른바 ‘4세·7세 고시’를 없애기로 했다.

조기 사교육 과열에 대한 비판 여론이 높아지자 관련 단체가 자율 규제에 나선 것이다.

21일 한국학원총연합회와 전국외국어교육협의회는 최근 회의를 열고 전국 유아 대상 영어학원들이 입학시험을 더 이상 시행하지 않기로 결정했다고 밝혔다.

협의회는 “입학 시험에 준하는 모든 행위를 금지하고 원생은 선착순이나 추첨 등 공정한 방식으로 모집하도록 권고하는 가이드 라인을 마련했다”며 “회원 학원이 이를 따르도록 내부적으로 조치하겠다”고 설명했다.

이와 함께 협의회는 정식 학원임에도 ‘영어유치원’이라는 명칭을 사용하는 일부 기관에 대해 혼란을 줄 수 있는 명칭 사용을 지양하도록 별도 지침을 내릴 계획이다.

이번 조치는 최근 일부 유아 영어학원이 4~7세 유아를 대상으로 입학시험을 시행해 조기 사교육을 부추긴다는 지적이 잇따른 데 따른 대응이다.

서울시교육청이 최근 유아 대상 영어학원 248곳을 특별 점검한 결과 입학시험을 실시한 11곳이 적발되기도 했다.

