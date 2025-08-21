서울 강남구 한 영어유치원. 2025.3.13 사진=연합뉴스

유아 영어학원들이 원생 모집 시 입학시험을 치르게 하는 이른바 ‘4세·7세 고시’를 없애기로 했다.조기 사교육 과열에 대한 비판 여론이 높아지자 관련 단체가 자율 규제에 나선 것이다.21일 한국학원총연합회와 전국외국어교육협의회는 최근 회의를 열고 전국 유아 대상 영어학원들이 입학시험을 더 이상 시행하지 않기로 결정했다고 밝혔다.협의회는 “입학 시험에 준하는 모든 행위를 금지하고 원생은 선착순이나 추첨 등 공정한 방식으로 모집하도록 권고하는 가이드 라인을 마련했다”며 “회원 학원이 이를 따르도록 내부적으로 조치하겠다”고 설명했다.이와 함께 협의회는 정식 학원임에도 ‘영어유치원’이라는 명칭을 사용하는 일부 기관에 대해 혼란을 줄 수 있는 명칭 사용을 지양하도록 별도 지침을 내릴 계획이다.이번 조치는 최근 일부 유아 영어학원이 4~7세 유아를 대상으로 입학시험을 시행해 조기 사교육을 부추긴다는 지적이 잇따른 데 따른 대응이다.서울시교육청이 최근 유아 대상 영어학원 248곳을 특별 점검한 결과 입학시험을 실시한 11곳이 적발되기도 했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com