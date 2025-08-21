사진=연합뉴스

여행객들이 뽑은 ‘가장 불친절한 나라’ 1위는 프랑스로 나타났다.17일(현지 시각) 야후US는 소셜미디어(SNS)에 공유된 여행 후기 약 7,200개를 바탕으로 ‘불친절한 나라 순위’를 발표했다. 댓글을 통한 자유 투표 방식으로 진행된 결과, 1위는 프랑스, 이어 모로코·러시아·중국·미국 순이었다.가장 많은 지적을 받은 곳은 파리였다. 여행객들은 “영어로 말하면 무시당했고, 프랑스어로 물어봐도 발음을 교정해줄 뿐 길은 알려주지 않았다”거나 “서비스업 종사자가 고객에게 짜증을 내며 고성을 질렀다”는 불만을 남겼다. 한 누리꾼은 “차 사고를 당했는데 경찰이 빗자루를 들고 직접 도로를 청소하라고 했다”고 여행 당시를 회상하기도 했다.일부는 “파리 외곽 지역 사람들은 훨씬 따뜻하다”며 프랑스를 옹호했지만, 대다수 여행객들은 ‘파리의 불친절함’에 공감했다.일부는 “파리 외곽 지역 사람들은 훨씬 따뜻하다”며 프랑스를 옹호했고, 한 현지인은 “파리는 프랑스를 대표하지 않는다”고 대응했지만, 대다수 여행객들은 파리의 불친절함에 공감했다.2위 모로코에서 한 여행객은 버스에 아이들이 던진 돌이 날아든 일을 겪었으며, 지나치게 공격적인 행태의 상인들에게 괴롭힘을 당했다는 사례도 있었다.3위는 러시아였다. 차갑고, “웃지 않는 낯선 사람들 때문에 위협적으로 느껴졌다”는 증언부터, 모스크바 공연 중 관객석에서 병이 날아왔다는 경험담까지 다양했다. 심지어 길에서 웃으면 수상하게 본다는 후기도 있었다.4위는 중국으로, 베이징에서 불친절하거나 참을성 없는 태도를 경험했다는 후기가 많았다. 일부 관광객은 “문화적 충격 때문에 여행을 즐기지 못했다”고 밝혔다.5위 터키를 지목한 여행객들은 외국인에게 차갑게 대했다는 후기를 남겼다. 한 여행객은 “이스탄불 환승 중에 차를 주문했는데, 말 한마디 없는 증오와 적대감을 느꼈다”고 전했다.6위는 미국이다. 뉴욕 세관 직원들의 차가운 태도, 남부와 북부의 극명한 분위기 차이 등이 꼽혔다. 미국인조차 “분명 미국이 가장 불친절하다. 나는 여기서 태어났다”고 답변을 남겼다.7위는 영국으로, 특히 런던이 ‘심술궂다’는 평가를 받았다. 한 여행객은 “낮잠이 필요한 짜증난 아기들 같다”고 비유했고, 또 다른 이는 “런던에서의 경험 때문에 오히려 파리가 친절하게 느껴졌다”고 말했다.8위 스페인은 마드리드에서 무시당했다는 경험담이 나왔다. 9위 이탈리아는 북부와 남부를 경계로 상반된 후기가 이어졌다. 로마와 북부 지역은 불친절하거나 참을성이 없다는 반응이 주를 이뤘지만 남부 지역은 훨씬 친절했다는 후기가 많았다.마지막으로 10위는 에스토니아였다. 여행객들은 현지인을 ‘차갑고 무뚝뚝하다’고 묘사한 반면, 바다 건너 인근 핀란드에서는 “인생에서 가장 친절한 사람들을 만났다”는 증언이 함께 등장하며 대조를 이뤘다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com