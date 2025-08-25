익스트림, ‘익절’ 프로모션 진행…최대 75% 할인

익스트림이 오는 25일부터 29일까지 5일간 ‘여름 결산 익절 빅 프로모션’을 진행한다고 밝혔다. 이번 행사는 최대 75% 할인 혜택을 제공한다.먼저 매일 선착순 150명에게 체험팩을 무료 증정한다. 체험팩은 △액티브 에너지젤 △아르기닌 화이트3X △하이드로 밀크씨슬 바나바 2X △아르기닌 젤리스틱 등 익스트림의 인기 제품으로 구성돼 있다.또한 행사 기간 구매 금액대별 사은품 증정 이벤트가 마련된다. 9만 원 이상 구매 고객에게는 ‘밀크씨슬’, 12만 원 이상 구매 고객에게는 ‘마카800+’, 15만 원 이상 구매 고객에게는 ‘트리플 HMB3000’을 제공한다. 여기에 더해 이벤트 기간 내 10만 원 이상 구매 확정 고객 100명에게는 종합비타민 ‘올인원 데일리팩’을 단돈 9,900원에 구매할 수 있는 특별 쿠폰도 지급한다.CGV와 제휴해 특별 혜택도 선보인다. CGV영화 상영 전 스크린 광고에 노출되는 QR코드를 통해 익스트림 단독 추가 15% 할인쿠폰을 다운로드하면, 익절 기간 동안에만 유일하게 추가 할인을 받을 수 있어 온라인 구매 시 더욱 합리적인 가격으로 제품을 만나볼 수 있다.익스트림은 밤 12시 전 주문 시 당일 출고 및 다음날 도착 서비스를 제공한다. 또한 섭취 후 만족하지 못할 경우 100% 환불 보장 제도를 운영하고 있다.익스트림 관계자는 “이번 여름 결산 익절 빅 프로모션은 고객분들께 큰 사랑을 받아온 익스트림 제품들을 더욱 합리적인 가격으로 경험할 수 있는 기회”라며 “앞으로도 다양한 이벤트와 차별화된 서비스로 고객 분들에게 높은 만족도를 선사할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 전했다.한편, 익스트림은 아르기닌, 블랙마카, 올인원 포 맨(종합비타민) 등 다양한 제품들을 판매하는 브랜드다. 최근에는 활력의 아이콘으로 불리는 지예은을 신규 모델로 발탁했으며, 3년 연속 브랜드 모델로 활동 중인 가수 김종국과 함께 건강하고 에너지 넘치는 브랜드 이미지를 강화해 나가고 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com