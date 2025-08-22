서울 남산에서 바라본 서울 시내 모습. 2025.8.19 사진=연합뉴스

국토부 제공

정부가 외국인의 부동산 투기성 매입을 막기 위해 수도권 대부분 지역을 ‘외국인 토지거래허가구역’으로 지정했다.고가 주택을 현금으로 사들이는 비거주 외국인의 거래가 급증하면서 시장 왜곡과 내국인 역차별 문제가 심화됐다는 판단에서다.22일 국토교통부는 중앙도시계획위원회 심의를 거쳐 서울 전역과 경기 31개 시·군 중 23곳, 인천 10개 자치구 중 7곳을 외국인 토지거래허가구역으로 확정했다고 밝혔다. 오는 25일부터 1년간 시행되며 오피스텔을 제외한 모든 주택 유형이 대상이다.이번 조치의 핵심은 국내에 거주하지 않는 외국인의 신규 주택 매입을 제한하는 것이다.앞으로 외국인이 주택을 사려면 계약 전에 지자체 허가를 받고, 4개월 이내 입주해야 하며 2년간 실거주해야 한다.또한 해외 자금으로 매입하는 경우 자금조달계획서 제출과 함께 자금 출처 소명이 의무화된다. 소명이 불충분할 경우 금융정보분석원(이하 FIU)에 통보되고 해외 FIU와의 정보공유까지 이뤄질 수 있다.실거주 의무를 어기면 토지 취득가액의 10% 이내 이행강제금이 부과되며 고의 위반 시 계약 취소까지 가능하다.국토부에 따르면 수도권 외국인 주택 거래는 2022년 4568건 → 2023년 6363건 → 2024년 7,296건으로 매년 증가하고 있다.올해 7월까지도 이미 4431건이 거래됐으며 지역별로는 경기 2,815건, 서울 840건, 인천 776건이다.지난 3월 강남 3구와용산구에 대해 이미 토지거래허가구역을 지정했음에도 서울 전체 외국인 거래는 1월 80건에서 7월 135건으로 다시 늘었다.특히 정부는 외국인 미성년자의 주택 매입과 고가 주택의 전액 현금 거래 등 투기성 정황이 뚜렷한 사례들에 주목하고 있다.예를 들어 서울 용산구 아파트를 외국인이 예금으로 180억 원에 현금 매입한 사례와 30대 외국인이 성북구 단독주택을 82억 원에 매입한 경우다.비거주 외국인의 ‘위탁관리인 지정’ 거래도 지난해 수도권에서만 295건 등이다.전문가들은 이번 조치를 두고 내국인 규제와의 형평성을 맞춘 시의적절한 대응이라고 평가했다.다만 대형 주거용 오피스텔(일명 ‘아파텔’)이 규제 대상에서 빠진 점은 한계로 지적된다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com