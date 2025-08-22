불황 이기는 1군 브랜드 수요.... ‘벤처밸리 푸르지오’ 눈길

지방 주택시장 전반에 관망세가 짙어지는 가운데, 시공능력평가 상위 10대 건설사 브랜드 아파트에 대한 수요는 오히려 더 견고해지고 있다.실제로 부동산R114에 따르면, 올해 상반기(1~6월) 전국 1순위 청약자 25만395명 중 약 60%에 해당하는 15만474명이 시공능력평가 상위 10대 건설사 브랜드 단지에 청약한 것으로 조사됐다. 청약자 10명 중 6명이 ‘브랜드’를 선택한 셈이다.이 같은 브랜드 선호 현상은 단순히 외형이나 이름값 때문만은 아니다. △우수한 시공 품질과 철저한 하자 대응 등에서 오는 신뢰성 △향후 매매·전세 시장에서의 높은 가치 유지력 △지역 내 랜드마크로서의 상징성 등 실거주 만족도와 자산 보존이라는 두 가지 요소를 모두 충족시키는 선택지로서 브랜드 아파트가 각광받고 있는 것이다.이러한 브랜드 선호 흐름은 신규 분양시장 전반으로 빠르게 확산되고 있다. 수도권은 물론 지방에서도 이 같은 경향이 뚜렷하게 나타나고 있으며, 시공능력평가 상위 10대 건설사로 손꼽히는 대우건설의 브랜드 아파트 ‘벤처밸리 푸르지오’가 대표적인 사례로 주목 받고 있다.‘벤처밸리 푸르지오’는 대구 동구 신천동 벤처밸리 네거리(구 MBC 네거리)에서 공급 중인 주상복합 단지로, 대우건설의 푸르지오 브랜드를 통해 설계 완성도와 상품성을 동시에 인정받고 있는 단지다.푸르지오 브랜드가 지닌 완성도 높은 설계와 안정성은 ‘벤처밸리 푸르지오’의 경쟁력을 더욱 돋보이게 만든다. 채광과 개방감을 극대화한 ㄷ자형 발코니 구조, 입주민 편의를 고려한 스마트 시스템, 쾌적한 단지 동선과 커뮤니티, 특화 설계 등 브랜드 아파트다운 고급 사양이 적용됐다.여기에 전용 84㎡ 단일 면적으로 구성된 실속형 상품성과 1군 브랜드만의 품질 신뢰도가 더해지면서, 실수요자뿐만 아니라 투자 수요까지 이끄는 높은 경쟁력을 갖춘 단지로 평가 받고 있다.브랜드 신축 단지의 희소성이 높아지는 상황에서 ‘벤처밸리 푸르지오’는 설계, 상품성, 브랜드 3박자를 고루 갖춘 단지로 주목 받고 있다.무엇보다도 ‘수성 생활권’을 그대로 누릴 수 있다는 점에서 높은 선호를 얻고 있다. 차량 5분이면 수성구 학원가에 도달할 수 있으며, 도보권에는 효신초, 청구중·고 등 우수한 학군이 자리하고 있으며, 효신초 입학 시 동부중 배정도 가능하다. 여기에 경신고, 대륜고, 경북고 등 대구 대표 명문고 진학 환경까지 갖춰져 있다.교통 여건도 뛰어나다. ‘벤처밸리 푸르지오’는 KTX·SRT·지하철 1호선·고속버스터미널 등 동대구역 중심의 광역 교통망을 도보 또는 차량 5분 내로 이용할 수 있는 입지를 갖췄다. 단지 앞 2030년 개통 예정인 도시철도 4호선 트램(벤처밸리네거리역 예정)까지 계획돼 있어 향후 기존 도시철도 1~3호선과의 환승 연계도 가능하다.또 ‘벤처밸리 푸르지오’는 신세계백화점, 현대시티아울렛, 이마트 등 대형 쇼핑시설과 영화관, 병원, 복합문화공간이 도보권에 밀집된 입지를 갖췄다. 주말 여가와 일상 소비를 모두 단지 인근에서 해결할 수 있는 생활 편의성이 높고, 동대구역 복합환승센터와의 뛰어난 접근성을 바탕으로 수성구 수준의 문화·생활 인프라를 공유할 수 있는 생활권을 형성하고 있다.한편, ‘벤처밸리 푸르지오’는 지하 5층~지상 33층, 4개 동 규모의 주상복합으로 조성되며, 아파트 540세대와 전용 84㎡ 단일면적 주거형 오피스텔 56실이 함께 공급된다. 최근에는 계약 조건 완화로 실수요자의 자금 부담을 낮춘 점도 강점으로 부각되고 있다.‘벤처밸리 푸르지오’ 견본주택은 대구광역시 수성구 황금동에 위치해 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com