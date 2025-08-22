‘챗GPT보다 싸게’...구글, 미국 연방정부에 0.47달러 제미나이 제공

구글은 인공지능(AI) 모델 제미나이와 클라우드 서비스 제품군을 미국 연방 정부 기관에 각각 연 0.47달러의 가격으로 제공한다고 밝혔다. 경쟁사인 오픈AI와 앤스로픽이 1달러에 공급하겠다고 밝힌 것보다도 저렴한 수준이다.구글은 21일(현지시간) 성명을 통해 연방정부 기관들이 연 0.47달러에 '정부용 제미나이'(Gemini for Government)를 이용할 수 있게 된다고 밝혔다.0.47달러는 오픈AI가 지난 6일 자사의 챗GPT 제품을 연방정부 기관에 향후 1년간 1달러에 제공한다고 발표한 것보다도 낮은 수준이다. 앤스로픽도 지난 12일 미국 연정부에 AI 챗봇 클로드를 1년간 1달러에 제공하기로 했다고 밝힌 바 있다.앞서 구글은 지난 4월에는 미국 연방총무청(GSA)과 워크스페이스(작업공간) 도구를 연방 정부 기관들에 71% 할인된 가격으로 제공하기로 했다.순다르 피차이 구글 최고경영자(CEO)는 이날 성명에서 "연방 공무원을 위한 워크스페이스 제공에 더해 '정부용 제미나이'는 연방 기관들이 중요한 임무를 수행하는 데 있어 최신 모델과 보안 클라우드 인프라 기반 우리의 AI 혁신 기술을 이용할 수 있도록 한다"고 밝혔다.GSA의 마이클 리가스 청장 직무대행도 "이번 구글과의 합의와 트럼프 행정부의 AI 혁신 리더십 덕분에 연방 기관들은 이제 '정부용 제미나이' 도구를 활용해 업무를 획기적으로 혁신할 수 있게 됐다"고 말했다.GSA는 이달 초 구글 제미나이, 오픈AI 챗GPT, 앤스로픽의 클로드를 정부 조달 시스템에 추가해 연방 기관들이 해당 AI 모델을 구매하고 사용할 수 있도록 했다. xAI의 그록도 리스트에 추가됐다. 이는 트럼프 대통령이 지난달 연방 정부 내 기술 도입 가속화를 촉구하는 'AI 실행 계획'을 발표한 데 따른 것으로, 미국 연방정부의 AI 도입은 가속화될 전망이다.고송희 인턴기자 kosh1125@hankyung.com