부산2호선 프리미엄 기대… 부암역 초역세권 ‘서면 어반센트 데시앙’ 눈길

부산지하철 2호선 역세권 아파트들이 지역 부동산 시장의 시세를 이끌고 있다. 부산의 대표적인 상업·업무지구, 대학가, 관광지 등을 관통하는 '황금라인'으로 불리며 수요층의 관심이 집중되고 있다는 분석이 나온다.실제 부산 부동산 시장에서는 2호선 라인을 따라 형성된 역세권 단지가 지역 시세를 이끄는 리딩 아파트로 자리매김하고 있다.대표적으로 2호선 수정역 초역세권 아파트인 북구 화명동의 ‘화명롯데캐슬카이저’는 3.3㎡ 당 평균 매매가격이 1,734만원으로 북구 평균가격(1,088만원) 대비 약 59.3%가 높게 형성돼 지역 시세를 이끌고 있는 것으로 나타났다(출처_부동산R114).또한 2호선 역세권 아파트는 지역 최고가 거래도 잇따르고 있다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 남천역 인근에 위치한 '남천자이'는 올해 1월 전용 84㎡가 15억6,000만원에 거래됐다. 이는 국민평형 기준 남천동에서 가장 높은 거래가를 기록했다.이 밖에 우동 센텀시티역 앞 '대우트럼프월드센텀' 전용 84㎡는 올해 3월 16억원에 거래됐고, 대연동 남천역 인근 '더비치푸르지오써밋' 전용 84㎡는 올해 6월 13억원에 거래되는 등 부산 곳곳 2호선 역세권 단지들은 지역 시세를 리딩하는 모습이다.이에 힘입어 2호선 라인 역세권 아파트는 분양권에도 프리미엄이 붙어 거래가 이뤄지고 있다. 일례로 못골역 역세권 ‘대연 디아이엘’의 경우 지난 7월 전용 84㎡ 분양권이 8억8,207만원에 거래되며, 분양가 대비 6,000만원의 프리미엄이 붙은 것으로 조사됐다.이 가운데, 태영건설이 부산에서 9월 분양 소식을 알린 ‘서면 어반센트 데시앙’이 2호선 부암역 초역세권 입지에 들어서 이목이 집중되고 있다.‘서면 어반센트 데시앙’은 부산광역시 부산진구 부암동 일원에 위치하며, 지하 3층~지상 최고 46층, 5개 동, 전용면적 59~84㎡ 아파트 762세대(일반분양 211세대)와 전용면적 79·84㎡ 오피스텔 69실을 더해 총 831가구 규모로 조성된다. 부산에서 귀한 평지에 조성돼 생활 편의성이 뛰어난 것이 특징이다.아파트 전용면적별 세대수는 ▲59㎡ 269세대 ▲74㎡ 78세대 ▲84㎡ 415세대다. 단지 지상 1~3층에는 근린생활시설이 들어서 편리한 생활이 가능할 것으로 보인다.‘서면 어반센트 데시앙’은 부산지하철 2호선 부암역이 바로 앞에 있는 초역세권 아파트로, 약 500m 거리에는 1·2호선 환승역인 서면역도 자리하고 있다. 또한 인근에는 KTX-이음 열차가 정차하는 부전역도 위치해 ‘트리플 역세권’의 프리미엄을 누릴 전망이다.약 1km 떨어진 부전역에는 복합환승센터 개발이 추진되고 있다. 부전역은 중앙선(부전역~청량리역)과 동해선(부전역~강릉역)이 잇달아 개통하면서 서울과 강릉을 오가는 관문이 됐다. 이에 더해 부전~마산 복선전철과 차세대 부산형 급행철도(BuTX), KTX 경부선(부산역~서울역) 등의 정차가 추진되고 있다.교육 환경도 좋다. 부전초등학교, 서면중학교를 도보로 통학 가능하며, 단지 맞은편에는 다채로운 영어학습 프로그램을 제공하는 글로벌빌리지와 영어도서관, 수학문화관 등이 위치한다.또한 단지 반경 1km 내 롯데백화점, 롯데마트, 이마트 트레이더스, 롯데시네마, CGV, 부산 콘서트홀, 약 47만㎡(약 14만평) 규모의 부산시민공원 등이 모두 위치한다. 서면 최초 첨단 종합병원인 온종합병원과 대규모 의료기관이 밀집된 ‘서면메디컬스트리트’도 가깝다.‘서면 어반센트 데시앙’ 견본주택은 부산광역시 부산진구 신천대로 일원에 위치하며, 9월 오픈할 예정이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com