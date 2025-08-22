이른바 '방송 3법' 중 마지막 법안인 한국교육방송공사법 개정안이 22 국회 본회의를 통과했다.개정안은 EBS의 이사 수를 9명에서 13명으로 늘리고, 이사 추천 주체를 다양화하는 내용 등을 골자로 한다.이로써 앞서 처리된 방송법과 방송문화진흥회법 개정안에 이어 방송 3법이 모두 본회의 문턱을 넘었다.김정우 기자 enyou@hankyung.com