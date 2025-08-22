홈 한경BUSINESS [속보]'EBS법' 본회의 통과…'방송 3법' 모두 처리 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202508225539b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.08.22 11:51 수정2025.08.22 11:57 김정우 기자 이른바 '방송 3법' 중 마지막 법안인 한국교육방송공사법 개정안이 22 국회 본회의를 통과했다.개정안은 EBS의 이사 수를 9명에서 13명으로 늘리고, 이사 추천 주체를 다양화하는 내용 등을 골자로 한다.이로써 앞서 처리된 방송법과 방송문화진흥회법 개정안에 이어 방송 3법이 모두 본회의 문턱을 넘었다.김정우 기자 enyou@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 "李대통령 잘한다" 국정 지지율 56% 빌 게이츠 또 만난 정기선…HD현대, 테라파워 SMR 핵심 파트너로 최태원, 빌 게이츠와 SMR·바이오 협력 논의…장녀 최윤정 동석 스톤헨지 X 김지원, ‘Every Moment With U’ 가을 캠페인 공개… 신제품 위드유 컬렉션 출시 ‘주4일제’도 아니다… Z세대가 가장 원하는 복지는?