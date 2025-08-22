대통령실사진기자단

이재명 대통령의 국정 지지율이 56%를 기록했다는 여론조사 결과가 22일 나왔다.한국갤럽이 지난 19∼21일 전국 만 18세 이상 1004명 대상으로 실시한 여론조사에서 이재명 대통령의 직무 수행 평가에 대해 56%가 ‘잘하고 있다’고 답했다. ‘잘못하고 있다’는 응답은 35%, ‘의견 유보’는 9%였다.이 대통령 지지도는 한국갤럽 조사 기준으로 지난달 중순 64%에서 지난주 59%로 5%p 내려간 데 이어 한 주 만에 3%p 다시 하락했다.긍정 평가한 응답자의 지역별 분포를 살펴보면 광주·전라가 84%, 대전·세종·충청(58%), 인천·경기(56%), 서울(55%) 등이다.이 대통령의 국정 수행을 긍정적으로 평가한 이유로는 ‘경제·민생’이 15%, ‘소통’, ‘전반적으로 잘한다’, ‘추진력·실행력·속도감’이 각각 9%였다.부정 평가 이유로는 ‘특별사면’(21%), ‘과도한 복지·민생지원금’과 ‘경제·민생’이 각 11%, ‘외교’ 7%, ‘독재·독단’ 6% 순이었다.정당별 지지도는 더불어민주당이 44%, 국민의힘이 25%를 기록해, 양당 모두 직전 조사 대비 3%p씩 상승했다. 조국혁신당은 4%, 이어 개혁신당과 기본소득당이 각각 3%와 1%, 무당층은 22%였다.이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 15.1%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.강홍민 기자 khm@hankyung.com