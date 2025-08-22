인천국제공항 1터미널 출국장이 해외로 떠나는 여행객들로 붐비고 있다. 사진=한경 최혁 기자

군 복무 중 휴가를 나갔다가 비행기를 타고 해외로 잠적하는 병사들의 탈영 사례가 잇따르고 있다.특히 올해 상반기에만 5건이 집중되면서 군의 출입국 관리 체계에 심각한 허점이 드러났다는 지적이 나온다.22일 국회 국방위원회 소속 강대식 국민의힘 의원이 각 군에서 제출받은 자료에 따르면 최근 10년간 발생한 해외 탈영 사례는 총 10건으로 집계됐다. 그런데 이 중 절반이 올 상반기에 발생한 것으로 드러났다.가장 최근 사례는 지난 6월 발생했다. 휴가 중이던 A 병사는 필리핀으로 출국한 뒤 복귀하지 않았다. 이후 가족이 직접 필리핀 현지로 찾아가 설득한 끝에 함께 귀국했으며, 현재 군사법원에서 재판이 진행 중이다.또 다른 사례로는 지난 4월 휴가를 나간 B 병사가 미국으로 도피한 사건이 있다. B 병사는 이후 현재까지도 소재가 파악되지 않고 있다.2023년 12월에는 어깨 수술을 이유로 청원휴가를 얻은 C 병사가 병원 입원 중 무단으로 자리를 이탈해 일본으로 출국했다.약 100일간 도피 생활을 하던 그는 일본 당국에 의해 불법체류 혐의로 적발돼 강제추방됐고 귀국 직후 우리 군에 체포됐다.군형법에 따르면 정당한 허가 없이 국외로 이탈한 장병은 ‘군무이탈’ 혐의로 1년 이상 10년 이하의 징역형을 받을 수 있다.하지만 현재 군의 출입국 관리 시스템에는 구조적인 허점이 존재한다. 사회복무요원은 사전 허가 없이는 출국 심사를 통과할 수 없지만 현역병의 경우 출국심사 대상이 아니어서 사실상 공항에서 무방비 상태라는 지적이다.이에 대해 강대식 의원은 “국방부는 출입국관리시스템과 연동해 무단 출국을 원천 차단할 수 있는 시스템을 마련해야 한다”며 근본적인 개선책을 촉구했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com