메가스터디교육 중등 엠베스트, ‘0타 강사 선발 오디션’ 진행

메가스터디교육이 운영하는 중등 인강 1위(2016~2024년 중등 유료 온라인교육 공시업체 공시 매출 비교 및 주요 중등 인강 누적 성적 장학생 배출 데이터 비교 기준) 엠베스트가 차세대 강사 발굴을 위한 ‘0타 강사 선발 오디션’을 진행 중이다. 지원 접수는 오는 9월 21일까지 진행된다.이번 오디션은 학생들이 직접 투표에 참여해 강사를 뽑는 방식으로, 강사와 학생이 함께 만들어가는 새로운 형태의 프로젝트라는 점에서 의미가 크다.모집 분야는 국어, 영어, 수학, 사회·역사, 과학 5개 과목이며, 1976년부터 2004년 사이 출생한 대학 졸업 예정자 또는 학사 이상 학력 소지자는 누구나 지원 가능하다. 정교사 자격증 보유자, 교재 집필 경험자, 학원 출강 경험자는 우대한다.총상금은 5천만 원 규모로, 1등 3천만 원, 2등 1천만 원, 3등 500만 원의 상금이 주어진다. 또한 본선에서 학생 투표로 선정되는 인기상 1인에게는 500만 원의 특별 상금이 별도로 지급된다.엠베스트 관계자는 “실력 있는 강의를 자신만의 스타일로 풀어내고, 학생들과 소통할 수 있는 강사를 찾고 있다”며 “수상자는 엠베스트 강사로 정식 데뷔하는 동시에 단독 프로모션 등 다양한 혜택을 제공받을 것”이라고 밝혔다.‘0타 강사 선발 오디션’ 지원은 9월 21일까지 가능하며, 상세한 내용은 엠베스트 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.한편, 엠베스트는 중등 전문 스타 강사진의 교과서 별 내신 강좌 및 수행평가, 북클럽 등 비교과 콘텐츠를 자유롭게 이용할 수 있는 7일 무료 체험을 제공한다. 무료 체험 신청 시 누적 40만 부 돌파 교육 지침서를 함께 증정한다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com