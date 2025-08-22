베스트슬립, 신규 직영 체험관 ‘순천 쇼룸’ 오픈

침대 매트리스 브랜드 베스트슬립이 전남 순천시 풍덕동에 새로운 직영 쇼룸을 오픈했다. 순천역에서 도보 10분 거리에 위치한 ‘베스트슬립 순천 쇼룸’은 교통 접근성이 뛰어나 전남 동부권 고객들이 더욱 편리하게 방문할 수 있을 것으로 기대된다.베스트슬립 순천 쇼룸에는 합리적인 가격대의 실속형부터 프리미엄 라인업까지 다양한 제품이 전시되어 있다. 방문 고객은 전문 상담을 통해 체형과 수면 습관에 맞는 매트리스를 추천받을 수 있으며, 원할 경우 직원의 응대 없이 자유롭게 제품을 체험한 뒤 상담을 요청할 수도 있어 누구나 부담 없이 방문할 수 있다.베스트슬립 서진원 대표는 “전남 최대 도시인 순천에서 새로운 체험관을 선보이게 되어 뜻깊게 생각한다”며 “순천점을 찾는 고객님들이 직접 체험을 통해 자신에게 꼭 맞는 매트리스를 찾고, 최고의 수면을 경험하길 바란다”고 전했다.1989년 창립된 베스트슬립은 35년간 한국인의 수면을 연구하며 독자적인 기술력을 축적해 온 매트리스 전문 기업이다. 한국인의 체형과 수면 습관에 맞춘 제품을 꾸준히 연구·개발해 왔으며, 5성급 호텔 ‘하이원 그랜드호텔’을 비롯한 국내 유수의 특급 호텔에 제품을 공급하며 품질을 인정받고 있다.최근에는 초기 비용 부담 없이 월 3만 원대부터 이용 가능한 ‘베스트슬립 렌탈케어’ 서비스를 선보이며 큰 호응을 얻고 있다. 일시불 가격을 그대로 분할하는 혁신적인 방식으로, 계약 기간이 끝나면 제품 소유권이 고객에게 이전되는 것이 특징이다.현재 베스트슬립은 순천점을 포함해 전국 42개 직영 쇼룸을 운영 중이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com