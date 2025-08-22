서울 남산에서 바라본 강남아파트 일대 모습. 사진=한경 김범준 기자

주택담보대출 이자를 제때 갚지 못해 법원 경매에 넘겨지는 ‘임의경매’ 물건이 급증하고 있다.임의경매는 대출을 받은 차주가 3개월 이상 이자 또는 원금을 갚지 못할 경우 금융기관이 담보 부동산을 법원에 경매로 넘기는 절차다.이에 고정금리 기간이 끝나 이자 부담이 커졌지만 매수자는 줄어들며 집을 팔고 나갈 퇴로조차 막히고 있다.22일 대법원 등기정보광장에 따르면 올해 1월부터 7월까지 서울에서 임의경매 개시가 신청된 부동산은 총 1869건으로 지난해 같은 기간(1510건)보다 24% 증가했다.특히 아파트와 오피스텔 등 집합건물이 전체의 82%인 1532건에 달하며 서울 강남 3구(강남·서초·송파)에서도 임의경매 신청이 전년 동기 대비 64% 증가한 331건을 기록했다.전국적으로는 같은 기간 3만3035건이 임의경매로 신청되며 지난해보다 20% 늘었다.이 같은 증가세는 2020년대 초반 주택담보대출이 2%대 고정금리로 실행되던 시기의 대출들이 5년 고정금리 만료 후 4~5%대 변동금리로 전환되며 이자 부담이 급격히 커졌다는 점이다.당시에는 DSR(총부채원리금상환비율) 규제가 느슨해 소득 대비 과도한 대출을 받은 경우도 많았다.또한 부동산 시장 침체로 인해 집을 팔고 빠져나갈 수 있는 ‘퇴로’마저 사실상 봉쇄된 상태다.KB부동산 통계에 따르면 매수우위지수는 6월 23일 99.3에서 8월 11일 51.9까지 급락했다. 이는 매수자보다 매도자가 훨씬 많다는 뜻으로, 급매에도 매수 문의가 없는 경우가 흔하다는 뜻이다.시장에서는 임의경매 건수가 더 늘어날 가능성이 크다는 전망도 나온다. 2020~2021년 집값 급등기에 대출을 무리하게 받아 주택을 매입한 ‘영끌족’의 이자가 줄줄이 증가하고 있어 상환 실패로 경매시장에 유입될 가능성이 높다는 것이다.실제로 2023년 한 해 임의경매 신청 부동산은 13만9874건으로 2013년(14만8701건) 이후 11년 만에 최대치를 기록했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com