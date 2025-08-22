클룹 스프린트 X 에반게리온 에디션

음료 브랜드 ‘클룹(CLOOP)’의 신규 에너지 드링크 ‘스프린트(SPRINT)’가 일본 인기 애니메이션 ‘에반게리온’ 30주년을 기념해 선보인 신제품 2종이 출시 단 일주일 만에 누적 판매량 100만 캔을 기록했다.에너지 드링크 ‘스프린트’는 상큼한 청량감과 함께 빠른 에너지 보충을 돕는 제품이다. 500ml 기준 250mg의 카페인을 함유했으며, 클룹이 독자 개발한 ‘패스트 포뮬라(이온+마그네슘+타우린)’가 더해진 것이 특징이다.이번 협업은 에반게리온 30주년을 기념해 국내 F&B 브랜드 최초로 성사된 공식 컬래버레이션으로, 공개 직후부터 두터운 글로벌 팬덤을 지닌 IP와의 만남으로 화제를 모았다.한정판 에디션은 주인공 ‘신지’와 ‘아스카’가 호흡을 맞추는 명장면을 모티브로, 작품 속 ‘초호기(EVA-01)’와 ‘2호기(EVA-02)’의 상징 컬러를 구현한 패키지 디자인으로 시선을 사로잡는다.클룹 스프린트와 에반게리온의 컬래버 에디션은 톡 쏘는 레몬시트러스맛의 ‘레몬부스트’와 산뜻하고 청사과 맛의 ‘애플블라스트’ 맛 2종으로 구성됐다.클룹을 전개하고 있는 브랜드 디벨로퍼 이그니스 관계자는 “클룹 스프린트 에반게리온 에디션은 브랜드와 문화 콘텐츠가 만나 얼마나 강력한 시너지를 낼 수 있는지를 보여준 사례”라며 “이그니스는 앞으로도 글로벌 IP와의 협업 등으로 브랜드를 확장하며 차별화된 경험으로 브랜드의 가치를 높이고, 소비자와의 접점을 늘려갈 것”이라고 전했다.한편, 스프린트 에반게리온 에디션은 지난 6일 GS25에서 단독 선출시됐으며, 오는 25일부터는 스프린트 단독몰에서도 함께 판매될 예정이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com