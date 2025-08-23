최교진 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자가 14일 인사청문회 준비 사무실이 마련된 서울 영등포구 여의도 한국교육시설안전원으로 출근하며 지명 소감을 밝히고 있다.(사진=이솔 기자)

최교진 부총리 겸 교육부 장관 후보자가 과거 석사학위 논문을 쓰면서 기존 기사나 블로그 내용을 상당 부분 베꼈다는 의혹이 22일 제기됐다.이날 한 매체는 최 후보자가 2006년 12월 목원대 대학원 행정학과 석사학위 논문으로 제출한 '매니페스토 운동에 나타난 정책공약 분석'을 카피킬러로 분석한 결과, 기사나 인터넷 블로그 내용의 상당 부분을 그대로 가져다 썼다고 보도했다.특히 논문 속 '이론적 고찰' 부분은 문장 표절률이 100%에 달한 것으로 전해졌다.그런데도 최 후보자는 논문에 별도 출처 표시를 하지 않았고, 참고문헌 목록에도 해당 기사나 블로그를 적지 않았다.최 후보자 측은 이 같은 논란에 인사청문회에서 설명하겠다는 입장이다.일각에서는 앞서 낙마한 이진숙 후보자의 전철을 밟는 것 아니냐는 우려도 나오고 있다. 이 후보자와 마찬가지로 최 후보자 역시 표절 의혹을 받고 있기 때문이다. 이 같은 논란의 쟁점이 교육 수장으로서는 적절치 않다는 지적이다.국회 교육위원회에 따르면 최 후보자 인사청문회는 다음 달 2일 열릴 가능성이 크다.강홍민 기자 khm@hankyung.com