파월, 다음 달 금리 인하 가능성 시사

미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 제롬 파월 의장이 이르면 다음 달 기준금리 인하 가능성을 시사했다.파월 의장은 22일(현지시간) 와이오밍주 잭슨홀에서 열린 ‘잭슨홀 심포지엄’ 기조연설에서 “실업률과 노동시장 지표의 안정성은 우리가 정책 기조 변화를 고려할 때 신중하게 나아갈 수 있게 해준다”고 밝혔다. 이어 “그럼에도 불구하고 정책이 제약적 영역에 있는 상황에서 기본 전망과 변화하는 위험의 균형은 정책 조정을 정당화할 수도 있다”고 언급했다.이는 이르면 다음 달 열리는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 현행 4.25∼4.50%의 기준금리를 내릴 여지를 열어둔 발언으로 해석된다. 상반기 경제성장률이 1.2%로 전년 동기(2.5%)보다 둔화한 가운데 고용과 물가라는 위험 요인이 균형을 이루고 있다는 점에서다.파월 의장은 인플레이션 위험은 “상방으로 기울어 있고, 고용 위험은 하방으로 기울어진 도전적 상황”이라며, “우리의 목표가 긴장 관계에 있을 때 연준의 책무는 (물가 안정과 고용 극대화) 이중 책무를 균형 있게 달성하는 것”이라고 강조했다.또한 그는 도널드 트럼프 대통령의 관세 인상과 이민 제한 정책이 물가와 고용에 일정 부분 영향을 줬다고 지적했다. 파월 의장은 “관세가 소비자 물가에 미치는 효과는 이제 뚜렷하게 드러나고 있으며, 앞으로 몇 달간 누적될 것”이라고 말했다. 다만 관세의 효과가 단기적·일회성에 그칠지, 지속적인 인플레이션을 촉발할지는 불확실하다고 덧붙였다.고용과 관련해선 지난 5∼7월 일자리 증가가 시장 예상치를 크게 밑돌았음에도 7월 실업률이 4.2%로 여전히 낮은 수준이라고 평가했다. 그는 이를 트럼프 행정부의 이민 제한과 경기 둔화에 따른 구직 감소 탓에 “노동 공급과 수요가 동시에 둔화하며 나타난 ‘이상한 종류의 균형(curious kind of balance)’”이라고 표현했다.마지막으로 파월 의장은 “통화정책은 정해진 궤도에 있는 것이 아니다”라며 “FOMC 위원들은 경제 전망과 위험 균형에 대한 데이터를 평가한 뒤 그 함의에 따라 결정을 내릴 것”이라고 말했다.정채희 기자 poof34@hankyung.com