서울 강남구 개포지구 일대. 사진=한국경제신문

개포우성7차 재건축 시공권을 둘러싼 삼성물산 건설부문(이하 삼성물산)과 대우건설 간 경쟁의 피날레가 다가왔다. 올 하반기 아파트 재건축 시장을 가장 들썩이게 했던 수주전이 결국 누구의 승리로 끝날지 관심이 집중되고 있다.도시정비업계에 따르면 개포우성7차재건축조합은 23일(오늘) 서울주택도시공사(SH)에서 2025년 정기총회를 열고 조합원 표결을 통해 시공사를 선정한다.서울 강남구 일원동 소재 개포우성7차 재건축은 802가구의 아파트를 지하 5층~지상 35층, 1122가구 새 아파트 및 부대복리시설로 재정비하는 사업이다. 공사비는 6778억원 규모로 책정됐다.대치동, 도곡동 등과 인접한 개포지구는 재건축이 활발히 진행돼 1군 건설사 브랜드 타운으로 거듭나고 있다. 게다가 개포우성7차 재건축은 강남권 최대어로 꼽히던 압구정2구역(압구정신현대) 수주전에서 빠진 삼성물산이 적극적으로 도전장을 내밀면서 더욱 주목받고 있다.삼성물산은 ‘래미안 루미원’, 대우건설은 ‘써밋 프라니티’을 단지명으로 제안했다. 일찌감치 개포우성7차를 사업지로 낙점한 대우건설은 김보현 대표이사(사장)가 현장을 여러 번 방문했다.대우건설은 총회 전날인 22일에도 “개포우성7차 재건축 추진준비위원회 시절인 2020년 7월부터 시공사 선정 총회까지 1865일간 사업 성공을 위해 발로 뛰며 노력해왔다”며 ‘진심’을 강조했다.대우건설은 공사기간 47개월을 제안하며 조합에 ‘책임준공확약서’를 제출했다. 사업비를 양도성예금증서(CD)금리+0% 조건으로 조달하는 한편, 분담금 납부도 최대 6년 유예하는 등 파격적인 금융 조건을 제시했다.삼성물산은 “전사적 역량과 미래기술을 개포우성7차에 적용하겠다”고 밝혔다. 삼성물산은 조합원 예정가격(3.3㎡ 당 880만원)보다 낮은 공사비(868만9000원)에 자사의 높은 신용등급(AA+)을 바탕으로 사업비 전액을 한도 없는 최저금리로 조달하겠다고 제안했다. 또 최적 대안설계를 통해 분양면적을 조합 원안(3만9012평)보다 1054평 넓은 4만66평으로 늘려 840억원대 추가 분양 수익을 창출하겠다는 공약을 내 걸었다.시공사 선정 총회가 다가올수록 최종 입찰 제안서를 제출한 삼성물산과 대우건설 간 홍보전은 달아올랐다. 삼성물산은 장수명 주택·층간소음 1등급·최첨단 AI 주차장 등 첨단기술과 업계 최소 하자건수를, 대우건설은 해외 프리미엄가구와의 협업까지 내세웠다.경쟁이 심화하면서 ‘네거티브’ 여론전도 이어졌다. 대우건설이 루브르박물관, 엘리제궁 등으로 유명한 프랑스 건축가 장미셸 빌모트와 협업을 통해 특화설계를 제안하자, 설계에 포함된 ‘스카이 브리지’가 쟁점이 되기도 했다. 삼성물산이 이를 두고 “인허가 절차가 어려워 재건축 사업이 늦어질 수 있다”고 나선 것이다.지역 부동산에 따르면 강남구청은 지난 6일 삼성물산과 대우건설 관계자들을 불러 과잉경쟁을 자제하라고 경고한 바 있다. 한 조합원은 이에 대해 “양사의 홍보전으로 아파트가 아주 난리다”면서 “뛰어난 건설사들이 경쟁하니 기분이 좋기는 하지만 비전문가 입장에서 무엇이 진실인지 알기가 어려워 어느쪽을 뽑을지 여전히 고민 중”이라고 말했다.