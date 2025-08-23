이 대통령은 이번 순방을 통해 한미일 동맹을 중심축에 둔 ‘국익 중심 실용외교’ 구상을 본격 시험대에 올릴 것으로 기대된다.
첫 일정은 일본 도쿄에서 예정된 재일동포 오찬 간담회다. 이어 이시바 총리와 정상회담을 갖고 양국 협력 방안을 논의하며, 친교 만찬도 이어질 예정이다.
24일 오전에는 일한의원연맹 소속 일본 정계 인사들과 면담한 뒤 미국으로 향해, 같은 날 오후 워싱턴DC에 도착한다.
이번 순방의 하이라이트인 한미정상회담은 25일 오전 열린다. 지난달 타결된 관세 협상의 세부 조율과 주한미군 유연화 등 안보 현안이 주요 의제가 될 전망이다. 이 대통령은 이어 한미 재계 인사들과 ‘비즈니스 라운드 테이블’ 행사에 참석하고, 미 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS) 초청 연설에 나선다.
마지막 날인 26일에는 펜실베이니아주 필라델피아를 방문해 한화오션이 인수한 필리조선소를 시찰한다. 귀국은 28일 새벽 서울공항에서 이뤄질 예정이다.
정채희 기자 poof34@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지