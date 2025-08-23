이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 서울 세종대로 광화문광장에서 열린 제21대 대통령 국민임명식 '광복 80년, 국민주권으로 미래를 세우다' 행사에서 국민 대표 80인으로부터 '빛의 임명장'을 받고 있다. 2025.08.15 대통령실사진기자단

이재명 대통령이 23일 오전 해외 순방을 위해 서울공항을 통해 출국했다. 이번 순방은 이시바 시게루 일본 총리, 도널드 트럼프 미국 대통령과의 연쇄 정상회담을 포함한 3박 6일 일정으로, 부인 김혜경 여사도 동행했다.이 대통령은 이번 순방을 통해 한미일 동맹을 중심축에 둔 ‘국익 중심 실용외교’ 구상을 본격 시험대에 올릴 것으로 기대된다.첫 일정은 일본 도쿄에서 예정된 재일동포 오찬 간담회다. 이어 이시바 총리와 정상회담을 갖고 양국 협력 방안을 논의하며, 친교 만찬도 이어질 예정이다.24일 오전에는 일한의원연맹 소속 일본 정계 인사들과 면담한 뒤 미국으로 향해, 같은 날 오후 워싱턴DC에 도착한다.이번 순방의 하이라이트인 한미정상회담은 25일 오전 열린다. 지난달 타결된 관세 협상의 세부 조율과 주한미군 유연화 등 안보 현안이 주요 의제가 될 전망이다. 이 대통령은 이어 한미 재계 인사들과 ‘비즈니스 라운드 테이블’ 행사에 참석하고, 미 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS) 초청 연설에 나선다.마지막 날인 26일에는 펜실베이니아주 필라델피아를 방문해 한화오션이 인수한 필리조선소를 시찰한다. 귀국은 28일 새벽 서울공항에서 이뤄질 예정이다.정채희 기자 poof34@hankyung.com