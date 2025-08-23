사진=연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 22일(현지시간) 미국 정부가 경영난을 겪고 있는 미국 반도체 기업 인텔 지분 10%를 "완전하게 소유 및 통제"하게 됐다고 밝혔다.트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 "미국(미국 정부)이 이제 더 놀라운 미래를 가진 위대한 미국 기업 인텔의 (지분) 10%를 완전히 소유하고 통제한다고 보고드리게 되어 큰 영광"이라고 적었다. 이에 따라 미국 정부는 지분 8.92%를 보유한 블랙록을 제치고 인텔 최대 주주가 됐다.트럼프 대통령은 "나는 이 거래를 인텔 최고경영자인 립부 탄과 협상했다"며 "미국(미국 정부)은 (획득하는) 이들 지분에 대해 아무것도 지불하지 않았으며, 현재 주식의 가치는 약 110억 달러(약 15조원)에 달한다"고 밝혔다. 그는 또 "이는 미국에 큰 거래이자, 인텔에 큰 거래"라며 "인텔이 하는 일인 최첨단 반도체와 집적회로를 만드는 것은 우리나라의 미래에 근간"이라고 강조했다.트럼프 대통령이 언급한 이번 지분 취득은 반도체법(CHIPS Act·칩스법)에 따른 보조금 지급의 반대급부 성격이다. 바이든 행정부는 지난해 11월 인텔에 최대 78억6천500만 달러(약 10조9천억 원)의 직접 자금을 지원한다고 발표한 바 있으며, 인텔은 총 109억 달러 규모의 보조금을 받게 돼 있다.하워드 러트닉 상무장관은 지난 19일 보조금을 활용해 인텔 지분 확보를 추진한다고 밝힌 뒤, 20일 인텔 측과 합의의 틀을 마련한 것으로 전해졌다. 인텔 이사회는 같은 날 이를 승인했고, 21일 러트닉 장관과 탄 CEO가 구체적 조건에 최종 합의했다.탄 CEO는 "대통령과 정부가 인텔에 보여준 신뢰에 감사드린다"며 "미국의 기술과 제조 분야 리더십 발전에 대한 노력을 기대한다"고 밝혔다. 러트닉 장관도 "역사적 합의로 미국의 반도체 리더십이 강화될 것"이라고 평가했다.트럼프 대통령은 이날 백악관 행사에서도 인텔 지분 확보 사실을 언급하며 "우리는 그와 같은 거래를 많이 한다. 나는 (그와 같은 거래를) 더 할 것"이라고 말했다. 이에 따라 미국 정부가 삼성전자 등 대규모 보조금을 받은 해외 기업에 대해서도 지분 확보를 시도할 가능성이 주목된다. 다만 외국 기업까지 포함할지는 불확실하다는 견해도 있다.월스트리트저널(WSJ)은 행정부 관계자를 인용해 "보조금 수령 기업의 지분 확보 방안은 검토 중이지만, 미국 내 투자를 늘리고 있는 대형 해외 업체들에 대해서는 지분 확보를 추구할 계획이 없다"고 전했다. 실제로 바이든 행정부 시기 삼성전자, TSMC, 마이크론 등은 수십억 달러 규모의 보조금을 계약한 바 있다.한편 법조계와 금융계에서는 정부가 보조금을 대가로 민간 기업의 지분을 취득하는 것이 반도체법상 가능한지 의문이라는 지적도 제기된다. 이해당사자들의 소송 가능성도 거론된다.반면 뉴욕타임스(NYT)는 미국 정부의 주주 참여로 인텔의 경영 안정성이 높아지고, 정부 차원의 지원으로 인텔 제품 판매 압박이 강화될 수 있다고 분석했다.NYT는 특히 이번 조치가 인텔 같은 대형 다국적 기업의 ‘대마불사(大馬不死)’론을 강화하는 계기가 될 것이라고 전망했다.정채희 기자 poof34@hankyung.com