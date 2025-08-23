[속보] 李대통령 "한일, 접근 어려운 건 시간두고 숙고…협력할 분야 협력"

홈 한경BUSINESS [속보] 李대통령 "한일, 접근 어려운 건 시간두고 숙고…협력할 분야 협력" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202508237359b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.08.23 18:25 수정2025.08.23 18:25 정채희 기자 정채희 기자 poof34@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 [속보] 한일 정상 "수소에너지·AI 등 양국 협력 추진에 의견 일치" [속보] 李대통령 "한·일은 앞마당 함께 쓰고 뗄 수 없는 동반자" 李대통령, 이시바 총리에 "어느 때보다 한일 협력 관계 강화해야" 삼성물산, 강남 재건축 격전지 ‘개포우성7차’ 따냈다 "기후변화는 사기극"…완공 앞둔 5조 '해상풍력 프로젝트' 멈춰세웠다