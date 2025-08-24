뉴스1

조국 전 조국혁신당 대표는 이른바 된장찌개 영상을 올린 것에 비판하는 여론을 두고 "부처님 말씀 중에 돼지 눈에 돼지만 보인다는 말이 있다"고 말했다.조 전 대표는 23일 자신의 페이스북을 통해 "고기 먹은 것을 숨기고 된장찌개 영상을 올렸다고 비방하는 해괴한 분들이 있다"면서 이같이 밝혔다.앞서 조 전 대표는 광복절 특사로 출소한 지난 15일 자신의 소셜미디어에 된장찌개가 끓는 영상과 함께 '가족 식사'라는 글을 올렸다.이후 동영상에 나온 된장찌개가 고급 한우전문점에서 고기를 먹은 뒤에 후식으로 제공되는 메뉴라는 것이 알려지면서 조 전 대표가 '위선적으로 서민 코스프레를 했다'는 등의 비판이 보수 진영에서 나왔다.조 전 대표는 이후 "사위가 고깃집을 예약해 사줬다"고 해명했다.조 전 대표는 전날 라디오 인터뷰에서도 "가족과 밥 먹는 사진을 올렸는데 그걸 가지고 일부 사람들이 '고기를 먹은 걸 숨기고 된장찌개를 올렸다' 얘기하는데, 너무 괴상한 비방이다"이고 말했다.한편, 이재명 대통령의 첫 특별사면으로 석방된 조 전 대표는 24일에는 경남 양산 평산마을을 찾아 문재인 전 대통령을 예방할 예정이다. 이어 25일에는 김해 봉하마을에서 고(故) 노무현 전 대통령 묘역을 참배한다.강홍민 기자 khm@hankyung.com