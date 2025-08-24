한경DB

고령화 현상이 빠르게 확산되는 가운데 정부는 노인 일자리에 집중적으로 예산을 투입, 오는 2030년에 130만개 수준으로 확대한다는 방침이다.24일 관계부처와 대통령 직속 국정기획위원회에 따르면 보건복지부는 올해 예산 기준 109만8천개인 노인 일자리를 2030년까지 130만개로 확대하기로 했다.노인 일자리는 65세 이상 노인(일부 유형은 60세 이상)이 활동적이고 생산적인 노후 생활을 영위할 수 있도록 정부가 보수 등을 전액 또는 일부 지원해 제공하는 일자리를 가리킨다.정부는 전체 노인 인구의 10% 이상 규모로 일자리를 공급한다는 목표에 따라 사업 규모를 확대해 나가겠다는 방침이다.지난해 말 65세 이상 주민등록 인구는 약 1천26만명이었다. 통계청의 장래인구추계 중위 시나리오에 따르면 2030년에는 65세 이상 인구가 약 1천298만명으로 늘어난다.복지부 관계자는 "경제 수준이 상위 30%이거나 건강이 좋지 않아 일할 수 없는 경우 등을 빼면 노인 인구의 약 10.7%가 일할 의지와 자격을 가진 것으로 추산됐다"고 설명했다.노인 일자리는 2020년 77만개, 2021년 83만6천개, 2022년 88만2천개, 2023년 92만5천개, 지난해 107만4천개 등으로 확대, 최근 5년간 증가율이 39.5%에 이를 정도다.이 같은 노인 일자리 확대에 예산도 기존보다 더욱 증폭했다.목표 노인 일자리 수가 109만8천개인 올해 사업 예산은 2조1847억원이다. 일자리 수가 130만개로 약 18.4% 늘어나면 예산도 2조5800억여원 수준으로 최소 4천억원가량 늘어날 것으로 예상된다.일각에서는 노인 일자리 확대만큼이나 참여 요건 등 세부 내용을 가다듬어야 한다는 지적도 나온다.국회예산정책처는 "공익활동형 일자리는 빈곤 노인의 생계 소득 보충을 주요 목적으로 하는 데도 60∼64세 차상위계층 노인은 사업 참여가 어렵고 생계급여 수급자도 참여 대상에서 제외된다"며 "소득 지원이 절실한 노인들의 참여 기회를 보장할 필요가 있다"고 제언했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com