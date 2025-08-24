24일 관계부처와 대통령 직속 국정기획위원회에 따르면 보건복지부는 올해 예산 기준 109만8천개인 노인 일자리를 2030년까지 130만개로 확대하기로 했다.
노인 일자리는 65세 이상 노인(일부 유형은 60세 이상)이 활동적이고 생산적인 노후 생활을 영위할 수 있도록 정부가 보수 등을 전액 또는 일부 지원해 제공하는 일자리를 가리킨다.
정부는 전체 노인 인구의 10% 이상 규모로 일자리를 공급한다는 목표에 따라 사업 규모를 확대해 나가겠다는 방침이다.
지난해 말 65세 이상 주민등록 인구는 약 1천26만명이었다. 통계청의 장래인구추계 중위 시나리오에 따르면 2030년에는 65세 이상 인구가 약 1천298만명으로 늘어난다.
복지부 관계자는 "경제 수준이 상위 30%이거나 건강이 좋지 않아 일할 수 없는 경우 등을 빼면 노인 인구의 약 10.7%가 일할 의지와 자격을 가진 것으로 추산됐다"고 설명했다.
노인 일자리는 2020년 77만개, 2021년 83만6천개, 2022년 88만2천개, 2023년 92만5천개, 지난해 107만4천개 등으로 확대, 최근 5년간 증가율이 39.5%에 이를 정도다.
이 같은 노인 일자리 확대에 예산도 기존보다 더욱 증폭했다.
목표 노인 일자리 수가 109만8천개인 올해 사업 예산은 2조1847억원이다. 일자리 수가 130만개로 약 18.4% 늘어나면 예산도 2조5800억여원 수준으로 최소 4천억원가량 늘어날 것으로 예상된다.
일각에서는 노인 일자리 확대만큼이나 참여 요건 등 세부 내용을 가다듬어야 한다는 지적도 나온다.
국회예산정책처는 "공익활동형 일자리는 빈곤 노인의 생계 소득 보충을 주요 목적으로 하는 데도 60∼64세 차상위계층 노인은 사업 참여가 어렵고 생계급여 수급자도 참여 대상에서 제외된다"며 "소득 지원이 절실한 노인들의 참여 기회를 보장할 필요가 있다"고 제언했다.
강홍민 기자 khm@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지