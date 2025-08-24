홈 한경BUSINESS [속보] '2차 상법 개정안' 상정…국힘, 다시 필리버스터 돌입 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202508247815b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.08.24 09:45 수정2025.08.24 09:45 강홍민 기자 연합뉴스'2차 상법 개정안' 상정…국힘, 다시 필리버스터 돌입강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 총수들 '투자 보따리' 들고 美 집결…'마스가·대미 투자·원전' 핵심 의제 에코프로, SK온에서 블랙파우더 공급 받는다 車·조선·건설 노란봉투법 충격파 현실화…"기업들 韓 떠날 것" “정무직·공공기관장 정권 바뀌면 스스로 물러나야” 홍준표 직격탄 노란봉투법 통과 후 상법 개정안도 대기…여야 충돌 격화