8월 21일 서울 여의도 국회 본회의에서 방송문화진흥회법 일부개정법률안이 통과되고 있다. 사진은 기사와 무관함. 사진=연합뉴스

‘노란봉투법’(노동조합법 2·3조 개정안)이 24일 국회 본회의를 통과했다.국회는 이날 오전 본회의에서 재석 의원 186명 가운데 찬성 183명, 반대 3명으로 해당 법안을 의결했다. 더불어민주당과 진보 성향 정당 의원들이 찬성표를 던졌고, 국민의힘 의원들은 ‘경제 악법’이라며 투표에 참여하지 않았다. 개혁신당 소속 의원 3명은 반대표를 행사했다.노란봉투법은 사용자 범위와 노동쟁의 대상을 확대하고, 파업 노동자에 대한 기업의 손해배상 청구를 제한하는 내용을 골자로 한다. 윤석열 정부가 재의요구권(거부권)을 행사하면서 한 차례 폐기됐다가 이번에 다시 처리됐다.해당 법안은 당초 전날 본회의에 상정됐으나 국민의힘의 요청으로 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적 의사진행 방해)가 개시됐다. 이에 민주당은 종결 동의안을 제출했고, 24시간이 경과한 이날 오전 9시 12분께 토론 종결 표결이 진행됐다. 다수 여당과 범여권 의원들의 찬성으로 토론이 종료되면서 법안 표결이 이뤄졌다.노란봉투법 처리 직후 상법 개정안도 곧바로 본회의에 상정됐다. 개정안은 자산 2조 원 이상 기업에 대해 집중투표제 의무화, 분리선출 감사위원 확대 등을 담고 있다.국민의힘은 상법 개정안 역시 ‘기업 옥죄기’ 법안이라며 반대했고, 필리버스터를 신청했다. 이에 따라 상법 개정안은 25일 오전 본회의에서 토론 종결 뒤 표결 절차를 밟을 것으로 보인다.정채희 기자 poof34@hankyung.com