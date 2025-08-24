국회 본회의장. 사진=연합뉴스

국회가 24일 상법 개정안을 본회의에 상정했다. 국민의힘은 ‘기업 옥죄기’ 법안이라며 필리버스터(무제한 토론)로 맞섰다.상법 개정안은 25일 오전 본회의에서 토론 종결 뒤 표결에 부쳐질 예정이다. 상법 개정안은 자산 규모 2조원 이상 기업에 집중투표제 시행을 의무화하고, 분리선출 감사위원 확대 등의 내용을 담고 있다.앞서 본회의에서는 ‘노란봉투법’(노동조합법 2·3조 개정안)이 재석 186명 중 찬성 183명, 반대 3명으로 처리됐다. 민주당과 진보 성향 정당 의원들이 찬성했고, 국민의힘은 표결에 참여하지 않았다. 개혁신당 소속 의원 3명은 반대표를 던졌다.노란봉투법은 사용자 범위와 노동쟁의 대상을 확대하고, 파업 노동자에 대한 기업 손해배상 청구를 제한하는 내용을 담았다. 윤석열 정부의 재의요구권(거부권)으로 한 차례 폐기됐다가 이번에 다시 통과됐다.해당 법안은 전날 상정됐지만 국민의힘 요구로 필리버스터가 시작됐다. 민주당이 종결 동의안을 제출했고, 24시간 경과 후 표결에서 토론이 종료되면서 본회의 처리로 이어졌다.국민의힘 최은석 수석대변인은 지난 23일 논평을 내 "'노란봉투법'과 상법 개악으로 기업 경영환경을 극도로 악화시켜놓고 성장을 논한다는 것 자체가 이율배반이자 자가당착"이라고 비판했다. 그는 "지금이라도 '경제 악법' 강행추진을 즉각 중단해야 한다"고 촉구했다.더불어민주당 백승아 원내대변인은 같은 날 "노란봉투법은 헌법이 보장한 노동3권을 최소한으로 지키기 위한 법"이라며 "국민의힘은 본회의 보이콧, 악의적인 요식행위로 필리버스터를 이용했다"고 반박했다. 이어 "정치는 강자의 이익만을 대변하는 자리가 아니다. 경제적·사회적 약자를 보호하는 최후의 보루"라고 덧붙였다.정채희 기자 poof34@hankyung.com