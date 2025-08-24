사진=연합뉴스

홍준표 전 대구시장은 공공기관장 임기 논란과 관련해 “정무직과 공공기관장은 정권이 바뀌면 스스로 물러나는 게 맞다”고 밝혔다.홍 전 시장은 22일 자신의 SNS에 “그 사람들은 전문성보다는 대부분 정권과 코드가 맞아 임명된 사람들”이라며 “정권이 바뀌었는데도 임기를 이유로 자리를 지키는 것은 사리에 맞지 않는다”고 지적했다.그는 “대구시장 재직 시 임기 일치 조례를 만들어 후임 시장이 선출되면 전임 시장이 임명한 정무직·공공기관장들의 임기가 자동 종료되도록 했다. 그게 책임정치에 맞다”고 강조했다.이어 “정권이 바뀌었는데도 전 정권 인사가 자리를 지키면서 코드가 다른 신정권에 몽니 부리는 모습은 바람직스럽지 않다”며 “민주당 정권 때라도 늦었지만 임기 일치를 법제화해 신·구 정권 인사들이 자리 다툼하는 꼴불견이 없어졌으면 한다”고 말했다.실제 정일영 더불어민주당 의원에 따르면 2024년 10월 이후부터 2025년 4월 4일 탄핵 선고일까지 총 98명의 공공기관 주요 인사가 임명됐다. 이 가운데 임기 1년 이상을 보장받는 인사는 84명이며, 이 중 53명은 12월 3일 내란 발생 이후 임명돼 ‘알박기’ 논란이 제기되고 있다.더불어민주당은 대통령 임기와 공공기관장 임기를 일치시켜 알박기를 근절하는 내용의 ‘공공기관 알박기 금지법’을 패스트트랙 안건으로 신속 처리하겠다는 방침이다. 문진석 원내수석부대표는 지난 20일 라디오 인터뷰에서 “정권 교체 과정의 불필요한 문제를 막을 필요성이 크다”며 법률 개정안을 패스트트랙에 태워 처리할 계획이라고 밝혔다.대통령실 역시 제도 개선 필요성에 공감했다. 우상호 정무수석은 21일 “전임 정부에서 임명된 공공기관장들이 국민주권정부와 보조를 맞추지 않는다는 평가가 이어진다”며 “정권 교체기마다 소모적인 논란이 되풀이되는 것은 안타까운 일”이라며 국회의 협의를 요청했다.이번 법안은 대통령 임기 종료 시 공공기관장도 임기 만료로 간주해 교체가 가능하도록 하는 내용을 핵심으로 한다. 패스트트랙에 지정되면 270일 내 상임위 심사가 마무리되지 않더라도 자동으로 본회의에 부의된다.정채희 기자 poof34@hankyung.com