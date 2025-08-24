한화그룹이 인수한 미국 한화필리조선소를 방문한 주요 인사들. 러셀 보트 백악관 예산관리국(OMB) 국장, 존 펠란 해군성 장관, 김동관 한화그룹 부회장. 사진=한화

이재명 대통령이 8월 19일 서울 용산 대통령실에서 열린 경제단체 및 기업인 간담회를 하고 있다. 이날 간담회에는 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG회장, 류진 한국경제인협회장 등이 참석했다. 사진=대통령실

삼성전자 미국 테일러시 파운드리 공장. 사진=한국경제신문

체코 신규 원전 예정부지인 두코바니 전경. 사진=한국수력원자력

경기도 평택항에 수출용 자동차가 세워져 있다. 사진=연합뉴스

재계 총수들이 오는 25일(현지 시간) 미국 워싱턴DC에서 열리는 한미 정상회담 경제사절단 동행을 위한 출국길에 속속 오르고 있다.재계에 따르면 이번 정상회담에서는 조선 협력, 대미 투자, 원전 협력 등 양국 간 산업 협력 방안이 주요 의제로 다뤄질 전망이다.대통령실은 이번 정상회담에서 한미 정상이 관세 협상 결과를 바탕으로 반도체, 배터리, 조선업 등 제조업 분야를 포함한 경제 협력과 첨단기술, 핵심 광물 등 경제안보 파트너십을 강화하기 위한 방안을 협의할 것이라고 설명한 바 있다.한미는 지난 7월 30일(현지 시간) 타결한 관세 협상을 통해 미국이 예고한 대한국 상호관세를 25%에서 15%로 낮추고, 자동차에 부과 중인 25%의 품목관세를 15%로 조정하는 등의 내용에 합의했다.당시 한국은 경쟁국인 일본과 유럽연합(EU)과 같은 수준인 15%로 상호관세를 내리기 위해 미국에 총 3500억달러 규모의 대미 투자 패키지와 1000억달러 규모의 에너지 수입 등을 약속했다.양국은 대미 투자와 관련해 큰 틀의 합의는 이뤘지만, 구체적 실행 방안까지 모두 세세하게 합의한 것은 아니어서 이번 정상회담을 계기로 투자 분야와 시기, 방법에 대한 구체적 계획이 발표될지 주목된다.특히 이번 정상회담에는 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 김동관 한화그룹 부회장 등 국내 주요 기업 총수 등 최소 16명이 경제사절단으로 동행한다.이밖에 정기선 HD현대 수석부회장, 조원태 한진그룹 회장, 박지원 두산에너빌리티 회장, 구자은 LS그룹 회장, 허태수 GS그룹 회장, 최윤범 고려아연 회장, 이재현 CJ 회장, 서정진 셀트리온그룹 회장, 최수연 네이버 대표 등도 사절단에 합류한다. 이들 총수가 트럼프 대통령 앞에서 '투자 보따리'를 풀어놓을지도 관심이다.이재용 회장은 최근 미국 방문을 전후로 테슬라, 애플과 잇따라 대형 공급 계약을 맺었다. 이에 따라 이번 한미 정상회담을 계기로 텍사스주 테일러 공장의 증설 계획을 밝힐 가능성이 크다.최태원 회장이 이끄는 SK그룹은 핵심 계열사인 SK하이닉스가 인디애나주 웨스트 라파예트에 차세대 HBM 생산을 위한 반도체 후공정 공장 건설을 준비 중이다.정의선 회장은 지난 3월 미국 자동차, 부품 및 물류, 철강, 미래 산업 분야에 2028년까지 총 210억달러(29조원)를 투자한다는 계획을 발표했다.구광모 회장이 이끄는 LG그룹은 LG에너지솔루션이 기존 생산시설에 더해 미시간주 랜싱과 애리조나에 단독 공장을, 조지아와 오하이오에서 각각 현대차, 혼다와 합작 공장을 짓고 있다.김동관 부회장과 정기선 수석부회장은 최근 한미 통상 협상 타결에 결정적 역할을 한 마스가 프로젝트의 주인공 격으로서, 해당 프로젝트의 차질 없는 추진 의지와 함께 구체적 계획을 제시할 것으로 보인다.특히 이재명 대통령이 방미 기간 필라델피아에 있는 한화필리조선소를 찾는 만큼, 김동관 부회장이 현지에서 수행할 것으로 전망된다.정기선 수석부회장도 그동안 파트너십을 맺어온 미국 방산기업 안두릴, 조선업체 에디슨 슈에스트 오프쇼어와 협력 본격화를 위한 논의를 할 것으로 보인다.허태수 GS그룹 회장은 미국의 액화천연가스(LNG) 프로젝트 및 에너지사업과 관련한 활동을 펼칠 것으로 관측된다. GS칼텍스와 GS EPS는 그동안 미국산 원유와 LNG를 구매해왔고, 향후 미국산 LNG 추가 구입을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.아울러 ㈜GS, GS에너지, GS EPS, GS건설, GS리테일 등은 미국 벤처기업과 손잡고 콜렉티브 펀드, 뉴저지 LNG 열병합 발전소 등에 투자를 해왔고, 추가로 미국 전력 및 에너지 저장장치(ESS) 시장에 신규 투자를 할 가능성도 점쳐진다.조원태 회장은 대한항공이 미국 보잉과 48조원 규모의 항공기·엔진 도입 계약을 맺는 등 우주항공 협력을 강화하고 있다. 박지원 회장은 두산에너빌리티의 소형모듈원자로(SMR)와 관련한 한미 협력을 논의하고, 서정진 회장은 현지 바이오기업 생산 공장 인수의 후속 조치를 내놓을 것으로 관측된다.구자은 회장의 LS그룹은 LS전선 해저케이블 및 소재 사업, LS일렉트릭 전력기기 및 시스템 사업, SPSX(슈페리어에식스) 권선 및 통신 사업 등에 걸쳐 미국에 약 30억달러를 투자할 계획이다. LS전선은 지난 4월에 버지니아주에 1조원 규모의 해저케이블 공장을 착공하기도 했다.이재현 회장은 미국 식품·콘텐츠 사업 확대 계획이, 최수연 대표는 인공지능(AI) 관련 협력 방안이 관심사다. 최윤범 회장의 경우 미국의 공급망 탈중국화 기조에 맞춰 전략광물 수출 확대 등을 논의할 가능성이 높은 것으로 전망된다.이번 대미 투자 패키지 가운데 가장 큰 부분은 1500억달러 규모의 마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트다.트럼프 대통령은 해군력·조선업 부흥에 큰 관심을 쏟고 있어 이번 정상회담을 통해 한국이 제안한 마스가 프로젝트의 본격적인 시행을 위한 방안과 시간표가 구체적으로 제시될지 주목된다.이와 관련해서는 한국 기업이 미국 현지에서 조선소를 인수해 운영하거나 신설하는 방안, 한국 조선소에서 미국의 함정이나 상선을 만들어 우선 공급하는 방안, 미국에서 조선 전문 인력 양성 프로그램을 시행하는 방안 등이 논의되는 것으로 알려졌다.이재명 대통령은 정상회담 다음날 한화가 인수한 미국 필라델피아 필리조선소를 방문할 예정이다. 트럼프 대통령이 이 일정에 동행할지에도 관심이 쏠리고 있다.조선 이외의 2000억달러 규모의 '범용 투자 패키지'와 관련해서는 반도체, 배터리, 자동차, 바이오 등 전략 산업 분야의 협력을 강화하는 방안이 논의될 것으로 예상된다.트럼프 대통령은 미국의 무너진 제조업 기반을 재건하는 데 관심이 많고, 한국 기업들 역시 세계 최대 시장인 미국에 제조 기반을 마련해 생산 거점으로 삼는 전략을 적극 검토하고 있어 경제사절단 동행 기업을 중심으로 구체적 투자 계획이 제시될 가능성이 점쳐진다.다만, 관세 협상 직후 미국 측은 대미 투자에서 발생한 투자 수익의 90%를 미국이 가져간다고 설명한 바 있고, 한국 측은 "상식적이지 않다"며 계속 협상할 여지가 있다는 입장이어서 이와 관련한 논의도 회담 테이블에 오를 수 있다.최근 국내에서 논란이 된 한미 간 원전 협력 관련 내용이 어떻게 정리될지도 관심이다.올해 초 한국수력원자력·한국전력과 미국 웨스팅하우스가 맺은 합의에서 한국 기업의 유럽 등 진출을 제한하는 내용이 담긴 것으로 알려진 가운데 앞서 미국이 자국의 원전 확충을 위해 한국 기업의 적극적 참여를 희망한다는 뜻을 전달한 것으로 알려져 원전 수출·협력을 놓고 정상회담에서 어떤 메시지가 나올지 주목된다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com