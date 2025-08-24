최근 인스타그램 릴스에 올라온 영상은 공연장 무대를 가득 채운 모습으로 시작한다. 미국 시카고에서 열린 세계적 음악 페스티벌 ‘롤라팔루자(Lollapalooza) 2025’ 무대 위 가수와 관객이 화면에 잡히자, 많은 이들은 “공연장 안에서 찍은 장면”이라고 생각했다.
그러나 카메라가 점차 줌아웃되면서 촬영 장소가 사실은 시카고 도심의 360 전망대(94층) 유리창 뒤였음이 드러난다. 공연장과 전망대는 약 2마일(3.2km) 떨어져 있다. 영상 속에는 창문에 붙은 거미와 함께 시카고 도심 전경이 펼쳐지고, 자막에는 “When you can't go to Lollapalooza but have a Samsung(롤라팔루자에 못 가도 삼성만 있으면 된다)”라는 문구가 붙어 있다. 작성자는 해당 기종을 묻는 질문에 “갤럭시 S23 울트라”라고 답했다. 이 제품은 삼성전자의 2023년 플래그십 스마트폰 모델이다.
갤럭시의 극한 줌 기능이 만들어낸 이 반전은 순식간에 화제가 됐다. 해당 영상은 552만 회 이상의 시청 수를 기록했고, 48만 건이 넘는 ‘좋아요’를 기록했다.
댓글에는 “삼성 광고보다 더 강력하다”, “지금 당장 사고 싶어진다” 등의 반응이 이어졌다.
삼성전자 미국 모바일 계정도 직접 반응했다. 삼성은 “어디에 있든 최고의 자리를 갖는다. #withGalaxy”라는 댓글을 남겼고, 게시물 작성자인 인플루언서 브라이언은 “갤럭시 카메라와 워치 조합이 내 라이프스타일과 완벽히 맞는다”며 “앞으로 협업 기회가 있길 바란다”고 답했다.
정채희 기자 poof34@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지