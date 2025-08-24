가수 김종국. 사진=김종국 인스타그램

결혼을 발표한 가수 김종국이 서울 강남 논현동 신혼집을 62억 원 전액 현금으로 매입한 이유를 직접 밝혔다.김종국은 지난 23일 한 유튜브 채널에 출연해 진행자인 방송인 이시안이 "62억 건물주가 됐다고 들었다"라며 논현동 주택에 대해 거론하자, "건물주는 아니고 집을 샀다. 투자는 아니고 실거주 목적"이라고 말했다.이시안이 "올(전부) 현금으로?"라고 묻자 김종국은 "이자 내기 싫어서"라고 답했다.그는 "부러워할 게 없다"며 "난 재테크가 없다. 살면서 '꽁돈' 복이 없다. 해보려고 해도 안 돼서 일해서 저축한다"라고 했다.그는 또 “나처럼 하라고 권하지 않는다”며 “다들 현명하게 재테크하시라”고 강조했다.김종국은 올해 4월 서울 강남구 논현동 소재 ‘논현 아펠바움 2차(3단지)’ 전용면적 243㎡ 타입 1가구를 매입했다. 거래가액은 62억원이며 근저당 설정이 없는 상태로 주택담보대출 없이 전액 현금 매수했다.논현 아펠바움 2차는 최고 4층, 38가구 규모로 건축물 대장상 연립주택이다. 올해 3월에는 전용면적 242㎡ 3층 매물이 60억원에 실거래되기도 했다. 지난해에는 244㎡이 65억원에 손바뀜 되는 등 60억원 대 가격을 형성하고 있다.논현 아펠바움 2차는 1차(총 4동, 38가구)가 입주한 2007년으로부터 4년이 지난 2011년에 입주했다. 인접한 1차와 2차가 총 72가구에 불과하며 5중 외벽, CCTV 180대를 갖추고 있어 사생활을 중시하는 유명인들이 선호하는 단지로 알려져 있다. 배우 장근석과 이요원도 같은 단지에 거주하고 있다.정채희 기자 poof34@hankyung.com