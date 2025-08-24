서울 여의도 환승센터 횡단보도 위로 지열에 의한 아지랑이가 피어오르고 있다./2025.7.25 사진=한경 임형택 기자

절기상 처서가 지났지만 무더위는 꺾일 줄 모르고 있다.24일에도 전국적으로 폭염이 이어지며 낮 기온이 최고 37도까지 오를 전망이다.기상청은 이날 아침 최저기온이 22도에서 27도 낮 최고기온은 31도에서 37도 사이로 예보됐다고 밝혔다. 이는 평년 기온(최저 1923도, 최고 2731도)을 웃도는 수준이다.현재 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효 중이며 체감온도는 35도 안팎까지 오를 것으로 예상돼 바깥 활동 시 각별한 주의가 요구된다.도심과 해안지역을 중심으로는 밤사이 기온이 25도 이상 유지되는 열대야 현상도 계속되고 있다. 이로 인해 밤에도 더위가 식지 않아 시민들의 불편이 커지고 있다.비나 소나기가 내리는 지역은 잠시나마 기온이 떨어질 수 있으나 비가 그친 뒤에는 높은 습도와 함께 다시 기온이 오르며 더위가 지속될 전망이다.한편, 전국에 구름이 간간이 낀 가운데 경기 동부, 강원 내륙·산지, 충남 남동 내륙, 충북, 전라 동부 내륙, 경상권, 제주도 등에서는 소나기가 예보됐다. 예상 강수량은 5~40㎜ 수준이다.주요 지역 낮 최고기온은 대구가 36도로 가장 높고 서울과 춘천 33도, 강릉·대전·전주·제주 34도, 부산·광주 33도, 인천은 32도로 예보됐다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com