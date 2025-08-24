24일에도 전국적으로 폭염이 이어지며 낮 기온이 최고 37도까지 오를 전망이다.
기상청은 이날 아침 최저기온이 22도에서 27도 낮 최고기온은 31도에서 37도 사이로 예보됐다고 밝혔다. 이는 평년 기온(최저 1923도, 최고 2731도)을 웃도는 수준이다.
현재 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효 중이며 체감온도는 35도 안팎까지 오를 것으로 예상돼 바깥 활동 시 각별한 주의가 요구된다.
도심과 해안지역을 중심으로는 밤사이 기온이 25도 이상 유지되는 열대야 현상도 계속되고 있다. 이로 인해 밤에도 더위가 식지 않아 시민들의 불편이 커지고 있다.
비나 소나기가 내리는 지역은 잠시나마 기온이 떨어질 수 있으나 비가 그친 뒤에는 높은 습도와 함께 다시 기온이 오르며 더위가 지속될 전망이다.
한편, 전국에 구름이 간간이 낀 가운데 경기 동부, 강원 내륙·산지, 충남 남동 내륙, 충북, 전라 동부 내륙, 경상권, 제주도 등에서는 소나기가 예보됐다. 예상 강수량은 5~40㎜ 수준이다.
주요 지역 낮 최고기온은 대구가 36도로 가장 높고 서울과 춘천 33도, 강릉·대전·전주·제주 34도, 부산·광주 33도, 인천은 32도로 예보됐다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
