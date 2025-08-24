서울 서초구 빗썸라운지 강남본점에 가상화폐 시세가 표시돼 있다./2025.7.11 사진=한경 임형택 기자

국내 가상자산 거래소에서 10억 원이 넘는 가상자산을 보유한 투자자가 1만 명을 넘어선 것으로 나타났다.이는 주식 양도소득세 기준을 강화하려는 정부의 세제개편안이 논란을 빚고 있는 가운데 가상자산 투자자들은 아직 과세 대상이 아니라는 점에서 형평성 문제가 제기된다.24일 금융감독원이 박성훈 국민의힘 의원실에 제출한 자료에 따르면 지난 5일 기준으로 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스 등 국내 5대 거래소에서 10억 원을 초과한 가상자산을 보유한 투자자는 총 1만810명에 달했다.이들이 보유한 가상자산의 1인당 평균 금액은 22억2889만 원으로 전체 5대 거래소 이용자 평균 보유액(1027만 원)보다 약 200배 많았다.이는 최근 비트코인을 중심으로 시장이 활기를 띠며 자산 규모가 크게 불어난 영향으로 풀이된다.연령대별로는 50대가 3994명으로 가장 많았고 40대(3086명), 60대 이상(2426명), 30대(1167명)가 뒤를 이었다.20대는 137명으로 상대적으로 적었지만 1인당 평균 보유액은 26억8871만 원으로 전 연령대 중 가장 높았다.이외에도 30대(23억6559만 원), 60대 이상(23억9064만 원)의 평균 보유액도 전체 평균을 웃돌았다.반면 40대(21억3956만 원)와 50대(21억4395만 원)는 평균보다 다소 낮았다.이번 통계는 거래소에 실제 예치된 가상자산만 집계한 것이며 현금성 자산인 예치금은 포함되지 않았다. 따라서 이들의 실제 자산 규모는 더욱 클 수 있다는 분석도 나온다.특히 가상자산 예치만으로도 연 2% 안팎의 이자를 받을 수 있는 구조 속에서 투자자들의 수익 구조는 점점 다각화되고 있다.정부가 주식 양도세 과세 기준을 종목당 50억 원에서 10억 원으로 강화하겠다는 방침을 내놓은 가운데 막대한 자산을 보유한 가상자산 투자자들은 여전히 과세 대상에서 제외돼 있다는 점에서 조세 형평성 논란이 다시 불거질 가능성도 커지고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com