차세대 3중 작용제·근육 느는 신개념 치료제 등 주요 신약 연구결과 선보일 계획

한미약품이 오는 9월 15일부터 19일까지 오스트리아 비엔나에서 열리는 유럽당뇨병학회(EASD 2025)에 참가해 차세대 비만 신약에 대한 총 6건의 연구 성과를 발표한다. 이미지=한미약품

한미약품이 차별화된 비만 치료제 파이프라인의 진전된 연구 성과를 토대로 글로벌 진출 기회를 확보해 나가고 있다.한미약품은 오는 9월 15일부터 19일까지 오스트리아 비엔나에서 열리는 ‘유럽당뇨병학회(EASD 2025)’에 참가해 차세대 비만치료 삼중작용제(LA-GLP/GIP/GCG, HM15275)와 신개념 비만치료제(LA-UCN2, HM17321), 경구용 비만치료제(HM101460) 등에 대한 총 6건의 비임상 연구 결과를 발표한다.주요 발표는 ▲HM15275의 강력한 항비만 효과에 대한 기전적 통찰 ▲HM17321의 근육 성장 및 대사 개선 효과를 뒷받침하는 골격근 단백체 분석 ▲HM17321의 비만 영장류 모델에서 체중 감량 효능 및 설치류 모델에서 인크레틴 병용 효능 ▲HM17321의 체성분 개선, 에너지 소모 및 대사 건강 증진 효과 입증 ▲혈액단백체 기반 HM17321의 근육 및 골격 건강에 대한 잠재적 이로운 효과 ▲HM101460의 경구용 GLP-1 작용제 가능성 입증 등이다.한미약품은 내년 하반기 상용화를 목표로 개발 중인 ‘에페글레나타이드’를 잇는 차세대 비만치료제 파이프라인 구축에 박차를 가하고 있다.그 중 핵심인 HM15275와 HM17321은 각각 ‘계열 내 최고 신약(Best-in-Class)’과 ‘계열 내 최초 신약(First-in-Class)’으로 개발될 잠재력을 입증하고 있는 단계다.글로벌 비만 치료제 시장을 겨냥한 이들 신약은 지난 6월 미국당뇨병학회(ADA 2025) 발표 현장에서 많은 인파가 몰릴 정도로 큰 관심을 받은 바 있다. 현재는 유수의 글로벌 기업과의 기술수출 및 파트너십 논의가 활발히 진행되고 있다는 게 한미약품의 설명이다.HM15275는 정밀 설계된 삼중 작용제로서 식욕 억제와 에너지 대사 촉진 기전을 통해 25%에 이르는 위 절제 수술을 능가하는 체중 감량 효과를 지향한다.또한 신체의 대사 최적화 기전에 따라 근 손실을 최소화할 수 있는 한미약품의 유망한 차기 비만 신약이다.한미약품은 전임상 연구를 통해 비만 동물 모델에 HM15275를 반복 투약 시 현재 상용화된 비만 치료제인 세마글루타이드(위고비)와 터제파타이드(젭바운드), 임상 개발 중인 레타트루타이드보다 우수한 체중 감소 효능을 입증했다.지난 6월 미국당뇨병학회(ADA 2025)에서 발표한 임상 1상 결과에서는 4주 반복 투여 최고 용량군(0.5-2-4-8mg)에게 단 4회 투약 후 29일차에 위약 대비 평균 4.81%의 체중 감소가 나타났다.이러한 고무적인 결과를 바탕으로 한미약품은 지난 7월 미국 식품의약국(FDA)에 비만 환자를 대상으로 HM15275의 임상 2상 진입을 위한 임상시험계획(IND)을 제출했다. 8월 1일에는 한국 식품의약품안전처(MFDS)에도 같은 내용의 IND를 제출했다.한미약품은 이번 행사에서 최초로 비만 영장류 모델을 통한 HM17321의 임상 적용 가능성을 입증한 결과도 발표할 예정이다. 지금까지 한미약품은 HM17321이 근육에 직접 작용해 근육량을 증가시키는 구체적인 작용 기전을 그동안 발표한 적 없었다.이 연구 성과는 한미약품 R&D센터 전해민 임상이행팀장(상무)이 학회 구두 발표를 통해 공개한다. 이밖에도 한미약품 R&D센터 연구원들은 한미의 새로운 치료 패러다임을 제시하는 비만 신약들을 소개할 예정이다.한미약품 관계자는 “유럽당뇨병학회(EASD 2025)는 지난 6월 열린 미국당뇨병학회(ADA 2025)에 이어 한미의 차세대 비만신약 파이프라인이 지닌 차별화된 R&D 경쟁력이 주목받는 자리가 될 것으로 기대된다”며 “한미약품은 ‘양과 질의 균형’, ‘접근성과 지속가능성’, ‘과학 기반의 차별화’를 중심으로 글로벌 진출을 속도감 있게 준비하고 있다”고 말했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com