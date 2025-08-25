이번 공동 투자는 서울 중구 황학동에 위치한 지하 2층~지상 14층, 총 97세대 규모의 오피스텔을 매입·리노베이션해 직주근접 수요에 최적화된 쾌적하고 실용적인 도심형 주거 공간으로 재탄생시키는 프로젝트다. 입주는 8월 말 사전 계약을 시작으로 오는 10월 정식 오픈할 예정이다.
본 자산은 지하철 1호선·우이신설선 신설동역과 2호선·6호선 신당역에서 도보 10분 거리에 위치해 있으며, 서울 중심업무지구(CBD)와 인접해 직주근접 수요를 충족한다. 전용 공간은 5.5평(약 18㎡)부터 14.3평(약 47.2㎡)까지 다양하며, 원룸과 복층 구조로 개선될 예정이다.
또한 ▲루프탑 테라스 ▲라운지 ▲홈짐 ▲런드리존 등 입주민들이 일상에서 활용할 수 있는 공용 공간을 마련해, 기존 오피스텔과 차별화된 주거 경험을 제공한다.
이번 투자는 M&G리얼에스테이트의 한국 임대주택 시장 첫 진출 사례로, DDPS는 위탁운영사로서 운영 및 관리 전반을 책임진다. DDPS는 지난해 11월 모건스탠리와의 협력에 이어 또 한 번 글로벌 우량 투자사와 파트너십을 확장함으로써, 글로벌 자본과 협력할 수 있는 역량을 다시 한번 입증했다.
DDPS 오영래 대표는 "이번 협력은 DDPS의 종합적인 부동산 운영 및 솔루션 역량에 대한 글로벌 투자자들의 신뢰를 바탕으로 이뤄진 결과”라며, “앞으로도 임대주택 운영 물량을 확대하고 컨비니를 비롯해 다양한 주거 선택지를 제공함으로써 더 나은 주거 환경을 만들 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
신당에 이은 다음 지점으로 서울 마포구 내 ‘에피소드 컨비니 상수(가칭)’를 준비 중이며, 향후 도심 곳곳으로 ‘에피소드 컨비니’ 지점을 확장할 계획이다.
한편, DDPS는 SK디앤디의 자회사로, 종합 부동산 운영 전문 회사다.
올해 3월에는 코리빙·코워킹 기업인 로컬스티치를 인수·합병했으며, 현재 에피소드를 포함해 총 6500여 세대의 임대주택을 운영하고 있다. 연내 1만 세대 및 2029년까지 5만 세대 운영을 목표로 한다.
안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com
