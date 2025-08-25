에피소드 컨비니 신당 전경. 사진=SK디앤디

SK디앤디(SK D&D)의 부동산 운영 전문 자회사 디앤디프라퍼티솔루션㈜(이하 DDPS)은 영국 푸르덴셜그룹 계열의 글로벌 투자사 M&G리얼에스테이트와 함께 주거 브랜드 ‘에피소드 컨비니’의 2호점 ‘에피소드 컨비니 신당’에 공동 투자한다고 25일 밝혔다.이번 공동 투자는 서울 중구 황학동에 위치한 지하 2층~지상 14층, 총 97세대 규모의 오피스텔을 매입·리노베이션해 직주근접 수요에 최적화된 쾌적하고 실용적인 도심형 주거 공간으로 재탄생시키는 프로젝트다. 입주는 8월 말 사전 계약을 시작으로 오는 10월 정식 오픈할 예정이다.본 자산은 지하철 1호선·우이신설선 신설동역과 2호선·6호선 신당역에서 도보 10분 거리에 위치해 있으며, 서울 중심업무지구(CBD)와 인접해 직주근접 수요를 충족한다. 전용 공간은 5.5평(약 18㎡)부터 14.3평(약 47.2㎡)까지 다양하며, 원룸과 복층 구조로 개선될 예정이다.또한 ▲루프탑 테라스 ▲라운지 ▲홈짐 ▲런드리존 등 입주민들이 일상에서 활용할 수 있는 공용 공간을 마련해, 기존 오피스텔과 차별화된 주거 경험을 제공한다.이번 투자는 M&G리얼에스테이트의 한국 임대주택 시장 첫 진출 사례로, DDPS는 위탁운영사로서 운영 및 관리 전반을 책임진다. DDPS는 지난해 11월 모건스탠리와의 협력에 이어 또 한 번 글로벌 우량 투자사와 파트너십을 확장함으로써, 글로벌 자본과 협력할 수 있는 역량을 다시 한번 입증했다.DDPS 오영래 대표는 "이번 협력은 DDPS의 종합적인 부동산 운영 및 솔루션 역량에 대한 글로벌 투자자들의 신뢰를 바탕으로 이뤄진 결과”라며, “앞으로도 임대주택 운영 물량을 확대하고 컨비니를 비롯해 다양한 주거 선택지를 제공함으로써 더 나은 주거 환경을 만들 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.신당에 이은 다음 지점으로 서울 마포구 내 ‘에피소드 컨비니 상수(가칭)’를 준비 중이며, 향후 도심 곳곳으로 ‘에피소드 컨비니’ 지점을 확장할 계획이다.한편, DDPS는 SK디앤디의 자회사로, 종합 부동산 운영 전문 회사다.올해 3월에는 코리빙·코워킹 기업인 로컬스티치를 인수·합병했으며, 현재 에피소드를 포함해 총 6500여 세대의 임대주택을 운영하고 있다. 연내 1만 세대 및 2029년까지 5만 세대 운영을 목표로 한다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com