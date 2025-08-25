사진=셀레나이민 제공

사진=셀레나이민 제공

해외투자이민 전문기업 셀레나이민의 전문가 초청 VIP 호텔 세미나가 성황리에 성료되었다. 셀레나이민 관계자에 따르면 이번 VIP 호텔 세미나는 한정된 인원의 선착순 예약 신청으로 진행되었으며 세미나 일주일 전에 이미 신청 마감이 완료 되었다고 한다.삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 파르나스 호텔에서 개최된 이번 세미나에서는 유럽 키프로스, UAE 두바이, 말레이시아 MM2H 투자이민 프로그램 관련 강연이 진행됐다. 현재 해외투자이민 주요 인기 프로그램을 한자리에서 비교 분석하고 참가자 전원에게 상황별 맞춤형 전략을 제공해 투자자들의 큰 관심을 끌었다.이날 세미나 처음 순서로 키프로스 투자이민 및 두바이 투자이민 프로그램의 개요 및 핵심 사항에 대한 강연을 제공했다. 셀레나이민 관계자는 “막연하게 해외투자이민을 생각하고 있는 고객들을 위해 최근 초고액 자산가들에게 가장 인기를 끌고 있는 두 국가인 키프로스와 UAE 두바이의 장점에 대해 소개하고자 했다.”라며 “유럽의 키프로스, 중동의 두바이는 공통적으로 절세 및 투자처로써의 매력이 확실한 나라들이기 때문에 추천할만 하다.”라고 밝혔다.이어서 키프로스와 두바이의 현지 개발사 임직원들이 각자 국가의 투자이민 프로그램의 부동산 투자 물건들에 대해 소개하는 시간을 가졌다. 두 국가의 부동산 상품의 경우 최근의 호황으로 투자 인기가 많아 전문가 검증이 필요하다고 볼 수 있다. 셀레나이민의 세미나 강연을 통해 최적의 투자 물건을 확인할 수 있었다는 것이 참가자들의 후기이다.3부에서는 말레이시아 MM2H 프로그램에 대한 강연이 진행됐다. 말레이시아 투자이민 프로그램은 비교적 저렴하고 접근성이 좋아 최근 은퇴이민지로 각광받고 있는 투자이민 프로그램이라고 셀레나이민 관계자가 귀띔했다.이후 4부에서는 초고액 자산가들의 큰 관심사라고 볼 수 있는 세법 및 절세에 대한 강연이 제공됐다. 셀레나이민의 김경호 공동대표는 “최근 해외투자이민의 가장 큰 트렌드는 해외 영주권 취득을 통한 절세라고 볼 수 있다.”라며 “절세는 무작정 해외 영주권을 취득하고 이민을 진행한다고 이뤄지지는 않으며, 전문가 상담을 통해 면밀한 계획을 짤 필요가 있다.”라고 밝혔다.해외투자이민 1위 기업 셀레나이민은 이번 호텔 VIP 세미나의 성료에 힘입어 9월에도 같은 장소에서 VIP 호텔 세미나를 진행할 예정이다. 9월 13일 토요일 오후 1시에 진행되는 이번 세미나는 두바이와 키프로스에 더해 미국투자이민과 유학 상담 및 강연이 제공되며 선착순 예약을 통해서만 참가가 가능하다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com