도미노 피자 홈페이지 캡쳐

SK텔레콤이 진행 중인 ‘T멤버십 고객 감사제’에 이용자가 몰리면서 도미노피자 온라인 플랫폼에서 접속 장애가 발생하고 있다.SK텔레콤이 진행 중인 ‘T멤버십 고객 감사제’에 이용자가 몰리면서 도미노피자 온라인 플랫폼에 접속 장애와 품절 사태가 발생하고 있다.25일 유통업계에 따르면 도미노피자는 지난 23~24일 공식 홈페이지와 앱 접속이 마비됐다.SK텔레콤이 전 가입자를 대상으로 시작한 대규모 할인 이벤트의 영향이다.SK텔레콤은 지난 고객 정보 유출 사태 이후, 고객 신뢰 회복을 위해 오는 12월까지 매달 제휴사 3곳을 선정해 최대 50% 이상 할인 혜택을 제공하고 있다.약 2249만 명의 가입자는 T멤버십 앱을 통해 쿠폰을 발급받을 수 있다.도미노피자는 지난 21일부터 내달 4일까지 배달 50%(최대 2만5000원) 포장 60%(최대 3만원) 할인 혜택을 제공하고 있다.할인 첫 주말 접속자가 폭주하면서 시스템에 과부하가 걸린 것으로 보인다.앞서 11~20일 진행된 파리바게뜨 50% 할인 행사 당시에도 전국 매장에서 품절 사태가 속출했다.SK텔레콤은 오는 12월까지 매달 ‘빅3 제휴사’를 선정해 릴레이 형식으로 할인 혜택을 제공할 계획이며 9월 이후 제휴사 목록은 아직 공개되지 않았다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com