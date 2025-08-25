현대건설 '압구정2구역' 협업 드림팀. 현대건설 제공

현대건설이 ‘압구정지구 첫 번째 재건축 시공사 선정’을 앞둔 압구정2구역을 위한 청사진을 제시했다.현대건설은 압구정2구역 재건축 조합에 제출한 입찰 제안서 ‘OWN THE 100’을 통해 압구정 현대아파트의 헤리티지를 잇는 ‘100년 도시’의 미래 비전을 25일 공개했다고 밝혔다.현대건설은 압구정2구역 재건축에 ▲랜드마크 설계 ▲한강공원을 품은 숲 조경 ▲세대를 아우르는 올인원(AII-in-One) 커뮤니티 ▲편리한 서비스와 스마트한 일상 ▲아파트가 아닌 하나의 도시라는 ‘5대 비전’을 제시했다.이 비전은 전 세대 프리미엄 한강 조망과 대규모 녹지공간, 재건축 사상 최대 규모의 단지 내 커뮤니티와 현대자동차그룹의 로보틱스 기술, 그리고 교통·교육·쇼핑·문화를 통합해 하나의 편리한 생활권을 조성하는 것이다.‘랜드마크 설계’를 통해서는 지하 5층~지상 65층, 14개 동, 총 2571가구 규모로 탈바꿈하는 단지 내 모든 세대가 한강을 조망할 수 있도록 배치한다. 가변적이고 견조한 초고층 건물설계를 통해 한강변의 스카이라인을 새롭게 정의하는 ‘100년의 가치’를 완성하겠다는 계획이다.단지 중앙공원과 한강공원을 하나로 잇는 ‘숲 조경’에는 전국에서 엄선한 다양한 종류의 수목을 식재해 아름다운 사계절을 선사할 것으로 기대된다.역대 재건축 최대 규모의 ‘커뮤니티 공간’은 피트니스센터, 수영장, 골프연습장, 공연장 등 다채로운 시설로 구성되며, 100가지 프로그램을 한 공간에서 누릴 수 있는 ‘올인원 커뮤니티’가 구현된다.‘호텔식 컨시어지 서비스’는 발렛 파킹, 하우스키핑 등 맞춤형 프리미엄 서비스가 적용되어 단지에서 호텔과 같은 편의를 제공한다. 현대자동차그룹의 로보틱스 기술은 한층 스마트하고 편리한 무인 배송과 주차 지원을 가능케 한다.또 현대건설은 압구정2구역에 ‘아파트가 아닌 하나의 도시’라는 주거 패러다임을 제시했다. 지하철 3호선 압구정역과 현대백화점 본점을 연결하는 원스톱 통로를 마련해 교육·문화·쇼핑·자연까지 모든 생활을 하나로 연결한다.현대건설 관계자는 “조합원들의 삶과 자부심, 그리고 압구정2구역이 가지고 있는 가치를 이어가겠다는 의지를 제안서에 담았다”며 “압구정 일대를 고급 주거문화의 대명사로 만들었던 책임감으로 세계가 주목할 수 있는 새로운 100년 도시를 완성하겠다”고 밝혔다.현대건설은 압구정2구역 재건축 사업에 단독입찰해 우선협상대상자로 지정됐다. 압구정신현대 등을 포함한 압구정2구역 재건축 사업은 압구정지구 6개 특별계획구역 중 가장 빠르게 추진되고 있으며, 공사비만 2조7000억원 규모에 이르는 대형 도시정비사업이다.오는 9월 27일 시공사 선정 총회에서 조합원 표결을 통해 현대건설을 시공사로 선정할지 결정할 예정이다.민보름 기자 brmin@hankyung.com