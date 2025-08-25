전문 교육 강화 및 상호 발전 도모 목적

감사원 감사교육원 원장 김순식 원장과 경희대학교 경영대학원 강재식 원장이 업무협약식 체결 후 기념사진을 촬영하고 있다.

경희대학교 경영대학원과 감사교육원은 2025년 8월 21일, 상호 협력을 통한 전문 교육 강화 및 공동 발전을 위해 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 양 기관이 보유한 교육·연구 자원을 상호 공유하고, 다양한 프로그램 공동 운영을 통해 전문 분야 교육 역량을 강화하는 것을 목표로 하고 있다.이번 협약에 따라 양 기관은 △분야별 교육 프로그램 공동 개발 및 운영 △전문분야 교수진과 강사진 교류 △교육과정 자문 △강의실 및 기자재 활용 지원 등에서 협력하게 된다. 또한 상호 발전을 위한 신규 사업 발굴과 연구 협력에도 나설 계획이다.경희대학교 경영대학원은 이번 협약을 통해 학문적 이론과 산업 현장의 실무를 접목한 융합형 교육 모델을 한층 강화할 수 있을 것으로 기대된다. 감사교육원 역시 협력을 통해 체계적이고 심화된 교육과정 운영 및 교육 품질 향상을 도모할 방침이다. 경희대학교 관계자는 “이번 협약은 교육 현장의 전문성과 현장 실무 경험이 결합된 시너지 모델”이라며, “향후 학생 및 실무자들에게 실질적인 역량을 제공할 수 있을 것”이라고 밝혔다.감사교육원 관계자는 “양 기관의 긴밀한 협력을 통해 교육과 연구 분야에서의 상호 발전뿐만 아니라, 사회적으로도 긍정적인 기여를 할 수 있을 것으로 기대한다”고 전했다.양 기관은 이번 협약을 계기로 지속 가능한 협력 체계를 마련하고, 교육 프로그램뿐만 아니라 세미나, 공동 연구, 인적 교류 등 다각도의 협력 활동을 추진할 예정이다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com