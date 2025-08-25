6월 16일 국회 소통관에서 더불어민주당과 진보당, 전국금속노조가 기자회견을 열고 삼성전자에 하청 업체인 이앤에스의 교섭에 직접 나서라고 촉구하고 있다. 사진=금속노조 제공

우원식 국회의장이 2024년 11월 21일 서울 여의도 국회의장실에서 한화오션(구 대우조선해양)으로부터 손해배상소송을 당한 하청 노동자들과 면담에 앞서 기념촬영 하고 있다. 사진=연합뉴스

지난 24일 여당 주도로 '노란봉투법'(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정안)이 국회를 통과한 가운데 하청업체 노조들의 대기업을 향한 요구가 빗발치고 있다.노란봉투법은 사용자 범위에 대한 모호한 규정으로 인해, 직접적인 계약 관계가 없는 하청업체도 원청 기업에 교섭을 요구할 수 있는 길을 열었다는 평가를 받고 있다. 이에 하청업체들이 다양한 요구사항을 내세우며 교섭을 요구하고 있어, 대기업들이 전례 없는 혼란에 직면하고 있는 상황이다.20일 재계와 산업계에 따르면 이번에 국회를 통과한 노란봉투법은 사용자 범위를 '협력업체 근로자의 근로조건에 대해 실질적·구체적으로 지배·결정할 수 있는 자'로 재정의했다.이러한 모호한 규정은 원청과 직접적인 계약을 맺지 않은 하청업체도 원청에 교섭을 요구하거나 파업할 수 있는 길을 터줬다는 해석이 나온다.여기에다 노란봉투법은 불법 파업 등 쟁의행위로 손해가 발생했을 때 손해배상 책임을 파업 참가자의 기여도에 따라 개별적으로 산정하도록 했다.사실상 기업이 불법행위를 한 노조 개인에 대한 손배소를 할 수 없도록 한 셈이다.이러한 규정을 근거로 하청 노조가 원청에 임금·복지 등 처우 개선을 요구하는 사례가 전 산업으로 확산하고 있다.특히 제조과정에서 적게는 수백개, 많게는 수천개의 하청업체가 관여하는 반도체나 자동차, 조선, 철강 등의 산업에서 이러한 움직임이 강하게 일고 있다.삼성전자 협력사인 이앤에스 노조는 통상임금 지급 문제로 사측과 갈등을 빚던 중 지난 6월 국회에서 기자회견을 열고 삼성전자가 문제 해결에 나서라고 요구했다.이들은 최근에는 임금 체불 문제까지 삼성전자가 나서라며 요구 범위를 넓혔다.현대제철 하청업체 근로자로 구성된 금속노조 충남지부 현대제철비정규직지회는 이날 국회 앞에서 투쟁 선포 기자회견을 한다.현대제철 하청 노조는 이 자리에서 현대제철 측에 직접 교섭, 손해배상 청구 철회를 촉구할 예정이다. 국회에는 현대제철 경영진을 국정감사 증인으로 채택하라고 요구할 계획이다.네이버 산하 6개 자회사 노조도 원청인 네이버에 직접 교섭을 요구하는 집회를 오는 27일 경기 성남 네이버 본사 앞에서 연다.국내 주요 조선소 사업장 노조로 구성된 조선업종노조연대는 지난 7월 HD현대·한화오션 등 원청에 공동 교섭을 촉구하기도 했다.고용, 임금, 휴가 등 원청과 맺지 않은 근로계약의 개선을 요구하는 사례도 이어지고 있다.SK하이닉스는 SK그룹 관계사인 SK에코플랜트가 짓고 있는 청주 공장과 관련, SK에코플랜트 협력사에서 해고된 노조원들로부터 부당해고를 해결해달라는 요구를 받고 있다.백화점·면세점판매서비스노조는 롯데쇼핑·신세계·현대백화점 등 원청 기업이 교섭 의무를 지는 사용자에 해당한다며 업무 전가와 휴일 도입 등 문제를 직접 해결하라고 주장하고 있다.하청업체 비율이 높은 건설업계에서는 아직 구체적인 사례는 나타나지 않았지만, 하도급업체 근로자들이 원청인 대기업 시공사 등에 직접 교섭을 요구하는 사례가 발생할 가능성을 예의주시하고 있다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com