사진=벌스 일사사 최유민 대표(오른쪽)가 신한 오픈이노베이션 우수 협업기업 상을 받는 모습

데이터 기반의 AI 솔루션을 제공하는 벌스 일사사(VERSE 144, 대표 최유민)가 ‘9기 신한 오픈이노베이션’에서 우수 협업기업으로 선정됐다고 밝혔다.벌스 일사사는 AI 기술을 바탕으로 미래를 예측하고, 시장 분석과 추천 기능을 결합해 비즈니스를 설계하는 기업이다. 주요 기술로 맞춤형 AI 컨설팅 및 외주 개발, AI 기반 예측 및 추천 솔루션, AI 어시스턴트 및 협업 자동화, 데이터 전처리 및 시각화 기술 등을 보유하고 있다.신한 오픈이노베이션은 신한금융그룹의 스타트업 육성 플랫폼 ‘신한 스퀘어브릿지’에서 운영하는 협업 프로그램으로, 우수한 기술과 아이디어를 보유한 스타트업과 혁신을 지향하는 대·중견기업 간의 성공적인 협업을 지원하고 있다.벌스 일사사는 신한 오픈이노베이션 9기에 선정돼, 제품 정보 구조화와 사용자 맞춤 탐색 환경 구축, AI 기반의 제품 가치평가 시스템 설계를 주요 내용으로 이녹스와 협업프로젝트를 진행했다.해당 기업의 핵심 기술은 다양한 시계열 분석 및 수요 예측 모델을 개발하고, 사용자 데이터를 기반으로 맞춤형 추천 알고리즘을 웹·앱에 연동하는 데 있다. 대화형 AI 설계·개발 및 업무 자동화와 협업 관리 시스템으로 업무 효율성을 높이고, 방대한 데이터를 체계적으로 전처리해 직관적인 대시보드와 그래프를 통한 시각화도 가능하다. 벌스 일사사는 이러한 기술을 활용해 이녹스와 PoC를 공동 추진 중이다.벌스 일사사 최유민 대표는 “신한 오픈이노베이션 우수 협업기업 선정을 통해 벌스 일사사의 AI 기술을 다시 한 번 인정받게 된 것을 기쁘게 생각한다”며 “이번 선정은 다양한 산업 분야에서 자사의 기술이 적용될 수 있고, 차별화된 협력 모델을 구축했다는 점에서 높은 평가를 받을 수 있었다”고 전했다.이어 “제품의 핵심 사양을 공통 포맷으로 통일하는 제품 정보 구조화 및 정규화, 사용자 중심의 추천·탐색 UX 시나리오 설계, AI 기반의 예측 모델 구조 설계 등 자사가 보유한 기술 역량을 적극 활용해 이녹스와의 협업을 성공적으로 마무리할 것”이라며 “향후에는 기술 고도화, 글로벌 시장 진출 등을 위해 최선을 다할 계획”이라고 덧붙였다.한편, 벌스 일사사는 2024년 설립된 이후 서울 청년창업 사관학교 15기 입교, 신한 오픈 이노베이션 9기 선정, 이녹스 오픈이노베이션 등의 성과를 올렸으며, 하반기 자사 서비스 매치에이 출시를 앞두고 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com