김건희 여사는 25일 민중기 특별검사팀의 네 번째 조사에서도 대부분 진술을 거부하고 있는 것으로 파악됐다.박상진 특검보는 이날 오후 언론 브리핑에서 "김건희씨는 오전 10시 출석해 조사받고 있다"며 "대체로 진술거부권을 행사 중"이라고 밝혔다.김 여사는 지난 12일 구속 이후 14일과 18일, 21일까지 총 3차례 특검팀에 소환돼 조사를 받았다. 특검은 김 여사를 대상으로 명태균 공천개입 의혹, 도이치모터스 주가조작 의혹, 건진법사·통일교 청탁 의혹 등을 집중 조사했으나 소득은 없었다.특검팀은 이달 31일 구속 기간 만료를 앞두고 조만간 김 여사를 구속 상태로 재판에 넘길 방침이다.특검 관계자는 "구속 기한 만기가 이번 주 일요일(31일)이라 그전에는 당연히 기소돼야 하는데, 이르면 금요일(29일) 정도로 기소 시점을 잡고 있다"며 "전개되는 일정에 따라 달라질 수 있다"고 말했다.한편, 특검팀은 김 여사와 통일교 사이 연결고리로 꼽히는 건진법사 전성배 씨도 이날 불러 조사했으나 대체로 혐의를 부인한 것으로 알려졌다.강홍민 기자 khm@hankyung.com