사진=HD현대중공업

HD현대가 한미 정상회담에 맞춰 양국간 조선 협력 프로젝트인 '마스가'(MASGA·미국의 조선업을 다시 위대하게)와 관련한 첫 번째 업무협약(MOU)을 체결한다.



조선업계에 따르면 HD현대는 25일(현지 시간) 미국 현지에서 한국산업은행, 미국계 사모펀드(PEF) 서버러스 프론티어와 협력 강화를 위한 MOU를 체결한다.



이번 MOU는 이날 예정된 한미 정상회담 개최에 맞춰 마련됐다.



HD현대는 이번 MOU를 시작으로 건조, 기술 지원, 인력양성 등 미국과의 조선업 협력을 본격화할 예정이다.



서버러스 프론티어는 필리핀 수빅 조선소를 보유 중으로, HD한국조선해양은 지난해 5월 해상풍력 하부 구조물과 선박 블록 제작, 유지보수(MRO) 사업을 위해 수빅 조선소 일부 독(건조공간)을 임대한 바 있다.



HD현대는 수빅 조선소 내 건조 및 미국 함정 유지·보수·정비(MRO)도 추진할 예정이다.



HD현대의 미국 현지 조선소 투자 발표 여부에도 관심이 쏠린다.



HD현대는 올해 미국 최대 방산 조선사인 헌팅턴 잉걸스와 '선박 생산성 향상과 첨단 조선 기술 협력을 위한 양해각서'를 맺었고, 에디슨 슈에스트 오프쇼어(ECO)와 '미국 상선 건조를 위한 전략적·포괄적 파트너십'을 체결하는 등 한미 조선 협력에 앞장서고 있다.





안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com