“홈플러스발 악재” 보험사 기업대출 연체율 급등

금융감독원 스케치 사진=한경 김병언 기자

보험사들의 대출잔액은 줄었지만 연체율 상승세는 좀처럼 꺾이지 않고 있다. 특히 경기 회복 지연과 일부 대기업의 부실이 영향을 미친 것으로 분석된다.25일 금융감독원이 발표한 ‘2025년 6월 말 보험회사 대출채권 현황’에 따르면 보험사의 전체 대출채권 잔액은 265조4000억원으로 전 분기 말보다 2조4000억원 감소했다.가계대출은 5000억원 줄어든 134조4000억원 기업대출은 1조9000억원 줄어든 131조원으로 집계됐다.대출 규모는 줄었지만 연체율은 오히려 높아졌다. 전체 보험사 대출채권 연체율은 0.83%로 전 분기보다 0.17%포인트 상승했다.가계대출 연체율은 0.80%로 소폭 상승(0.01%p)했지만 기업대출 연체율은 0.85%로 0.25%포인트나 뛰어올랐다.부실채권 비율도 확대됐다. 전체 부실채권 비율은 1.00%로 전 분기보다 0.08%포인트 올랐다.가계대출의 부실채권 비율은 0.61%(+0.03%p) 기업대출은 1.20%(+0.10%p)로 모두 증가했다.특히 기업회생절차에 들어간 홈플러스의 대출채권은 전액 ‘고정’으로 분류되며 기업대출 부실 확대에 영향을 줬다.금감원은 “경기 회복 지연과 홈플러스 연체 발생 등이 연체율 상승에 영향을 미쳤다”며 “연체 및 부실 확대에 대비해 보험사의 손실 흡수 능력과 리스크 관리 강화를 지도할 예정”이라고 밝혔다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com