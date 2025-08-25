금융감독원 스케치 사진=한경 김병언 기자
금융감독원 스케치 사진=한경 김병언 기자
보험사들의 대출잔액은 줄었지만 연체율 상승세는 좀처럼 꺾이지 않고 있다. 특히 경기 회복 지연과 일부 대기업의 부실이 영향을 미친 것으로 분석된다.

25일 금융감독원이 발표한 ‘2025년 6월 말 보험회사 대출채권 현황’에 따르면 보험사의 전체 대출채권 잔액은 265조4000억원으로 전 분기 말보다 2조4000억원 감소했다.

가계대출은 5000억원 줄어든 134조4000억원 기업대출은 1조9000억원 줄어든 131조원으로 집계됐다.
“홈플러스발 악재” 보험사 기업대출 연체율 급등
대출 규모는 줄었지만 연체율은 오히려 높아졌다. 전체 보험사 대출채권 연체율은 0.83%로 전 분기보다 0.17%포인트 상승했다.

가계대출 연체율은 0.80%로 소폭 상승(0.01%p)했지만 기업대출 연체율은 0.85%로 0.25%포인트나 뛰어올랐다.

부실채권 비율도 확대됐다. 전체 부실채권 비율은 1.00%로 전 분기보다 0.08%포인트 올랐다.

가계대출의 부실채권 비율은 0.61%(+0.03%p) 기업대출은 1.20%(+0.10%p)로 모두 증가했다.
“홈플러스발 악재” 보험사 기업대출 연체율 급등
특히 기업회생절차에 들어간 홈플러스의 대출채권은 전액 ‘고정’으로 분류되며 기업대출 부실 확대에 영향을 줬다.

금감원은 “경기 회복 지연과 홈플러스 연체 발생 등이 연체율 상승에 영향을 미쳤다”며 “연체 및 부실 확대에 대비해 보험사의 손실 흡수 능력과 리스크 관리 강화를 지도할 예정”이라고 밝혔다.

정유진 기자 jinjin@hankyung.com