주식회사 도원실록 제공

주식회사 도원실록은 수입육 전문 브랜드 ‘더그램(the gram)’을 공식 론칭했다고 25일 밝혔다.‘더그램’은 ‘풍미를 재는 새로운 방식’이라는 슬로건 아래, 스페인산 이베리코 흑돼지의 특별한 맛과 신선함을 소비자에게 선보일 예정이다.더그램은 최고급 품질의 이베리코를 엄선하여 차별화된 미식 경험을 제공할 계획이다. 특히, 특유의 마블링으로 고소한 맛을 자랑하는 이베리코 세보 등급의 제품으로 소비자들의 입맛을 사로잡을 것으로 기대된다.대표 상품은 ‘더그램 이베리코 선물세트’ 2종(900g, 600g)이다. 그중 더그램 이베리코 선물세트 900g은 이베리코 항정살, 목살, 세크리토벨리 각 300g으로 구성되어 있다. 항정살은 부드러운 식감과 고소한 풍미가 일품이며, 이베리코의 대표 부위인 목살은 소고기 등심을 닮은 마블링으로 감칠맛을 더한다. 눈꽃 삼겹살로 불리는 세크리토벨리 부위는 삼겹살과 항정살의 맛을 동시에 즐길 수 있는 특별한 매력을 지녔다.더그램 이베리코 선물세트 600g은 이베리코 항정살 또는 갈비살 중 선택할 수 있으며, 목살과 세크리토벨리가 각각 200g씩 포함된다.더그램 관계자는 “받는 순간부터 감동의 무게를 담았다는 마음으로 이베리코의 신선함과 맛을 그대로 담기 위해 노력했다”며, “HACCP 인증을 받은 위생관리 시스템과 체계적인 작업 공정을 통해 안전하고 신뢰할 수 있는 제품을 선보일 것”이라고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com