키순라 임상3상과 유사 또는 비교 우위, 내년 상반기 임상 종료 및 톱라인 발표 예정

AR1001 임상3상 중간 경과분석 한국 임상의 세미나 전체 참가자 기념사진. 사진=아리바이오

아리바이오는 22일 경구용 알츠하이머 치료제 AR1001 글로벌 임상3상(Polaris-AD) 경과를 공유하는 한국 임상 연구자 전체 세미나를 열었다. 이 자리에서 AR1001이 가장 최근 FDA의 승인을 받은 키순라(릴리 도나네맙)의 임상3상과 비교해 동등 이상의 치료 효과를 보일 수 있다는 블라인드 중간 경과 분석이 나왔다.임상 연구진은 참여 환자 분포 및 기저 특성 (baseline characteristics), 투약 완료 환자의 유효성 추세 블라인드 분석 및 안전성 경과, AR1001의 경쟁 우위 등의 내용을 보고했다.프레드 킴 아리바이오 미국지사장은 “글로벌 13개국에서 총 1,535명 (북아메리카 658명, 영국과 유럽 551명, 한국 200명, 중국 126명)의 환자 모집을 완료했다”며 “이는 FDA 승인 약물인 에자이의 레켐비(1734명), 릴리의 키순라(1182명)에 견줄 만한 규모이며 글로벌 기준에서도 매우 성공적인 환자 리크루팅 성과”라고 밝혔다.또 등록 환자의 분포 및 기저 특성이 레켐비와 키순라의 임상3상과 유사해 당초 목표했던 초기 알츠하이머병 환자들의 치료 효과를 관찰하기 위한 유리한 조건을 갖췄다고 설명했다. 특히 기존 허가 약물 중 임상 3상 결과가 가장 우수했던 단일항체 주사제 키순라와의 벤치마킹 분석에서 AR1001의 비교 우위 추세를 확인했다.AR1001 글로벌 임상3상 환자군은 주요 평가지표(CDR-SB, ADAS-Cog 13, MMSE) 시작점 점수가 키순라의 임상 3상 환자군과 가장 유사했다. 1차 평가 지표인 ‘임상 치매 등급 척도 CDR-SB)’ 점수에서 키순라는 전체 투약군에서 악화되지 않은 환자의 비율이 37.7%였고, AR1001은 투약 완료 환자 314명 블라인드 분석에서 41.8%로 더 높게 나타났다. 분석에 활용된 314명은 미국이 80% 한국 20%를 차지했다.또 그동안의 항체 주사 치료제에서 발생하는 뇌부종 또는 뇌출혈 (ARIA) 사례가 AR1001 임상에서는 아직까지 한 건도 보고되지 않았다. 부작용으로 임상을 중단한 환자는 1.2%로 나타났다.이날 행사에선 송동근 아리바이오 뇌과학센터장이 AR1001의 약리기전, 다른 PDE5 억제제와의 차별점과 경쟁력에 대해 발표하기도 했다. 송 센터장은 “AR1001 미로데나필은 약물 자체의 제제 개선을 통해 퇴행성 뇌질환에 맞게 최적화를 이루었고, 기존 PDE5억제제 대비 PDE5 억제능력이 탁월하여 낮은 용량으로도 높은 효능과 낮은 부작용율 보이는 연구 데이터를 확보했다”고 밝혔다.세미나 참석 임상의들은 이 같은 중간 경과 분석 내용에 따라 최종 데이터의 신뢰성 제고와 임상성공을 위한 의견을 적극 개진했다. 연구자들은 ▲경도인지장애와 초기 알츠하이머 환자의 데이터 세분화 연구 ▲진약을 투여 중인 연장 시험 참여 환자에 대한 경과 분석의 필요성 ▲AR1001 신약 허가 시 약가 산정 ▲기존 주사치료제와의 병용 (콤비네이션) 요법 연구 확대 등을 제시했다.분당서울대병원 신경과 김상윤 교수 (한국 임상 총괄P.I)는 “중간 경과 데이터는 참고 수준이지만, 정확한 환자군 설정, 환자군 모집의 높은 완성도, 낮은 플라시보 개입 가능성 등을 종합하면 현재까지의 지표는 충분히 고무적이며 향후 임상결과를 긍정적인 방향으로 예측할 수 있다”고 말했다.아리바이오 정재준 대표이사는 “많은 난관 속에서도 한국 임상의 선생님들의 적극적인 협조와 노력으로 환자 조기 모집에 성공해 허가용 최종 임상을 순항하고 있다”며 ”임상에 참여해 주시는 모든 의료진과 환자, 가족분들께 존경과 감사의 말씀을 드리며, 내년 임상종료와 결과 발표까지 전 과정을 빈틈없이 진행하고 신약을 꼭 성공시키겠다“고 강조했다.아리바이오는 코스닥 상장사 소룩스와의 합병을 추진 중이다. 합병 기일은 오는 11월 4일이다.민보름 기자 brmin@hankyung.com