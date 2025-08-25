총 시설용량 600MW 규모의 대규모 국책 사업, 수주액 약 1846억원

DL건설이 수주한 한수원 ‘홍천양수발전소 건설사업’ 조감도. DL건설 제공.

DL건설이 한국수력원자력에서 발주한 ‘홍천양수발전소 1·2호기 토건공사’를 수주했다고 25일 밝혔다.DL건설은 대우건설 컨소시엄(대우건설, DL건설, 효성)에 참여해 지분 30%로 차지하고 있다. 수주액은 약 1846억원(VAT 포함)이다.‘홍천양수발전소 건설사업’은 강원도 홍천군 화촌면 풍천리 일원에 총 시설용량 600MW(300MW×2기) 규모 순양수식 발전소를 건설하는 프로젝트로, 2032년 12월 준공 예정이다.이번 사업을 통해 상·하부댐 건설을 비롯해 지하발전소, 발전수로, 각종 터널, 상부지 진입도로 등도 조성된다. 주요 구조물은 상부댐(높이 92.4m, 길이 564.2m), 하부댐(높이 66.5m, 길이 320.0m), 발전수로 및 지하발전소 1식이다.양수발전은 전력 수요가 적은 시간대에 물을 상부 저수지에 저장하고, 수요가 급증할 때 이를 하부로 낙하시켜 전력을 생산하는 방식이다. 이를 통해 재생에너지의 간헐성을 보완하고 전력망 안정성을 높일 수 있다.DL건설 관계자는 “이번 사업은 재생에너지 확대 및 전력망 안정화를 동시에 달성할 수 있는 중요한 국책 프로젝트”라며, “DL건설은 컨소시엄의 구성원으로서 안전을 최우선 가치로 두고 공사를 차질 없이 수행해, 국가 에너지 인프라 확충에 기여하겠다”고 밝혔다.DL건설은 올해 하반기 △홍천양수발전소 1·2호기 △광명시흥 공공주택지구 S2-4·6BL △성남지역 전기공급 전력구공사 등 다양한 프로젝트를 연이어 수주한 바 있다.민보름 기자 brmin@hankyung.com