무신사, 한국관광공사 손잡고 K-패션 알린다

한국 관광 공동 홍보를 위한 업무 협약 체결

패션과 관광 연계한 온·오프라인 캠페인 운영

무신사가 K-패션의 인지도를 세계적으로 확산하고, 글로벌 고객의 한국에 대한 관심을 한층 높이는 데 앞장서기 위해 한국관광공사와 손을 잡았다.25일 무신사는 한국관광공사와 한국 관광 공동 홍보를 위한 업무 협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 양사는 이번 협약을 계기로 한류 유망 소비재인 K-패션을 매개로 글로벌 고객과의 접점을 확대하고, 한국 인지도 제고 및 방한 관광객 유치에 나설 계획이다.협약에 따라 무신사는 한국관광공사와 함께 ‘네버 엔딩 코리아(Never Ending Korea)’ 온·오프라인 캠페인을 전개한다. 무신사가 운영하는 온·오프라인 채널을 활용해 다채로운 K-패션 스타일을 알리는 한편, 한국 방문에 대한 관심도 또한 높일 방침이다.먼저, 무신사는 25일부터 9월 8일까지 전 세계 13개 지역에서 운영 중인 글로벌 스토어에서 온라인 기획전을 진행한다. 기획전은 서울, 부산, 포항, 태안 등 2025 한국관광 해외 광고 영상에 등장하는 한국 주요 관광지를 테마로 각 지역의 무드를 담은 스타일링과 관련 아이템을 큐레이션해 선보인다.특히 최신 K-패션 트렌드를 한 눈에 볼 수 있도록 한국 인기 브랜드, 한국 라이징 브랜드, K-스타 픽 등의 카테고리를 세분화해 소개한다. 무신사에서 인기가 높은 △글로니 △론론 △에이이에이이 △일리고 △아캄 등 200여개 다양한 국내 디자이너 브랜드가 참여할 예정이다.또한 오는 10월 3일부터 26일까지 일본에서 열리는 ‘무신사 도쿄 팝업스토어 2025’에서도 한국관광공사와 함께 한국관광 홍보 부스를 운영하고, 해외 광고 영상과 연계한 오프라인 이벤트를 진행한다.무신사 관계자는 “최근 K-패션에 대한 수요가 높아지면서 글로벌 스토어와 성수, 홍대, 명동 등 무신사 편집숍 매장을 방문하는 외국인 관광객이 급증하는 추세”라며, “이번 한국관광공사와의 협력을 통해 K-패션을 경험하려는 해외 고객의 한국 방문 확대에 크게 기여할 것으로 기대한다”라고 말했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com