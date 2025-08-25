사진 : 사람과 초록 제공

경상북도 봉화군이 ‘2025 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회’에서 공동체 강화 분야 최우수상을 수상했다. 봉화군은 ‘주민과 청년이 만든 변화 – 봉화형 공동체 회복 모델’을 주제로 다양한 정책과 현장 사례를 발표했으며, 이 과정에서 지역 청년기업 ㈜사람과초록이 발표 준비와 참여를 통해 힘을 보탰다.올해로 15회를 맞은 매니페스토 경진대회는 한국매니페스토실천본부 주관으로 지난 7월 23~24일 개최됐다. 전국 159개 기초자치단체에서 제출된 401건 사례 중 봉화군은 △청년 창업 지원 △생활인구 유입 △공동체 활성화 △관광사업 발굴 등 주민과 청년이 함께 만든 정책을 종합적으로 제시하며 주목받았다.발표 과정에서는 여러 현장 사례가 소개되었으며, 그중 ㈜사람과초록이 함께한 마을정원 프로젝트와 정원문화 프로그램도 여러 우수사례 중 하나로 언급됐다. 주민과 청년이 협력해 유휴공간을 마을정원으로 조성하고, 정원 문화를 통해 생활 인구 유입과 공동체 회복을 시도한 사례는 최우수상 수상 배경에 기여한 요소로 평가됐다.한편, ㈜사람과 초록은 정원 시공·교육·컨설팅을 아우르는 생태문화 기업으로, 봉화군과 협력해 마을정원 사업을 추진하고 있다. 해당 사업은 ‘청년브랜딩 탐색 지원사업’의 일환으로 2024년부터 시작됐으며, 주민과 청년이 함께 유휴 공간을 마을 정원으로 조성하는 실천형 프로젝트다. 현재까지 5개소(총 1,347㎡)의 정원이 조성됐고, 44명의 마을가드너가 양성됐다.㈜사람과 초록 관계자는 “봉화군이 추진하는 공동체 회복 정책 속에서 저희도 발표에 함께 참여해 힘을 보탤 수 있어 의미 있었다”라며 “앞으로도 봉화군과 협력해 지속가능한 정원·지역재생 모델을 확산시키겠다”고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com