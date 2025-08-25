2012년 지분 80% 2680억원에 매입, 지분율 100%로 늘려

자회사 매각 통해 핵심 사업 ‘선택과 집중’에 박차

GS건설은 수처리 전문 자회사 GS이니마(GS Inima Environment S.A.U.) 지분 100%를 아랍에미리트(UAE) 아부다비국영에너지회사 타카(TAQA)에 매각하는 주식매매계약(SPA)를 22일 체결했다고 24일 밝혔다.거래액은 기업가치에 따라 12억 미국달러(한화 약 1조6770억원)로 정해졌다. GS건설은 GS이니마가 운영 중인 각국 사업장에 대한 규제기관 승인 절차를 거친 뒤 2026년 하반기 내 매각 절차를 마무리할 계획이다. 매각 자문사는 골드만삭스가 맡았다.스페인이 본사인 GS이니마는 브라질, 중동, 유럽 등에서 담수화, 폐수처리 및 관련 인프라 사업을 하고 있다. 2024년 기준 연 매출은 한화 약 5736억원, 당기순이익은 약 558억원이다.GS건설은 2012년 1억8400만 유로(당시 한화 약 2680억원)에 GS이니마 지분 80.4%를 인수한 뒤, 잔여 지분까지 확보했다. 현재 100% 자회사인 글로벌워터솔루션(주)(Global Water Solution Corp.)을 통해 GS이니마를 보유하고 있다.GS건설은 내실 경영 기조 하에 신사업에 대한 ‘선택과 집중’ 전략을 통해 지속가능한 경영 기반을 마련하고 있다. GS건설은 사업 포트폴리오의 전략적 재편과 핵심사업 집중을 위해 이번 GS이니마 매각을 진행하게 됐다고 설명했다.GS건설 관계자는 “GS이니마는 2012년 GS건설 편입 이후 지속적인 성장을 거듭하며 글로벌 수처리 시장을 선도하는 기업으로 자리매김했다”며 “이번 매각은 GS건설의 선택과 집중의 전략의 일환으로, 주력 분야에 대한 투자 여력 확대와 지속가능한 성장 기반 마련에 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.민보름 기자 brmin@hankyung.com