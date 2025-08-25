Z세대가 선택한 최고의 도시는 '방콕'… 한국은 없었다

글로벌 Z세대가 꼽은 ‘가장 살기 좋은 도시’ 1위는 태국 방콕으로 나타났다. 한국 도시는 순위에 오르지 못했다.영국 여행잡지 타임아웃은 글로벌 30세 미만을 대상으로 'Z세대를 위한 최고의 도시' 설문을 실시했다. 음식, 문화, 창의성, 생활 여건 등을 종합 평가한 결과 방콕이 1위를 차지했다.뒤를 이어 △호주 멜버른 △남아프리카공화국 케이프타운 △미국 뉴욕 △덴마크 코펜하겐 △스페인 바르셀로나 △영국 에든버러 △멕시코시티 △영국 런던 △중국 상하이가 10위권에 들었다.특히 방콕은 삶의 질·행복도·물가에서 높은 점수를 받았다. 방콕에 거주하는 Z세대 응답자의 84%가 "방콕에서 사는 것이 행복하다"고 답했다. 71%는 “생활비가 저렴하다”고 응답했다. 데이터베이스 플랫폼 넘베오에 따르면, 태국의 한 달 평균 생활비는 임대료 제외 2만 141바트(약 86만 원)으로 추산된다. 이는 미국보다 45.9% 낮은 수준이다.또한 “친구 사귀기 쉽다”는 응답도 많았다. 응답자들의 도시 만족도 점수는 66%에 달했으며, 활발한 공유 오피스와 네트워킹 문화가 공동체 의식을 강화하는 요소로 꼽혔다.타임아웃은 “과거 세대가 안정적인 직장과 교외 생활을 중시했다면, Z세대는 역동적인 경험·공동체·워라밸·재정적 자유를 더 중요하게 여긴다”며 “이는 도시를 선호하는 세대별 가치관 변화가 뚜렷하게 나타난 사례”라고 평가했다.한편, 11~20위에는 △시드니(호주) △베이징(중국) △파리(프랑스) △도쿄(일본) △베를린(독일) △세비야(스페인) △시카고(미국) △치앙마이(태국) △프라하(체코) △리스본(포르투갈)이 올랐다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com